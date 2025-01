Municipio, negli uffici arrivano i rinforzi 

Arrivano i rinforzi: il Comune di Arbus inaugura il 2025 con l’assunzione di nove dipendenti, distribuiti nel settore tecnico, amministrativo e della polizia municipale. Il rafforzamento, atteso da circa otto anni, rappresenta un segnale positivo per un territorio, il più esteso del Medio Campidano e il terzo dell’Isola, alle prese con problematiche legate alla montagna, al mare della Costa Verde, alle miniere di Montevecchio ed Ingurtosu.

«Con i nuovi ingressi – ha detto soddisfatto il sindaco Paolo Salis – i nostri uffici saranno in grado di affrontare le sfide che abbiamo davanti, soprattutto realizzare le opere pubbliche in programma per complessivi 4 milioni di euro, evitando il rischio di rispedire al mittente i fondi concessi».

L’organico

La novità era nell’aria da alcuni mesi, quando la Giunta deliberò il via libera per quattro concorsi, costo complessivo 15 mila euro. All’appello hanno risposto 420 candidati. I vincitori sono già al lavoro, distribuiti in tre settori: chi troverà maggiore giovamento sarà l’Ufficio tecnico, che si occupa di edilizia privata e lavori pubblici e che versa ormai in una situazione critica, per non dire drammatica, ora con un segno più di 4 figure, due ingegneri e due geometri. Segue un impiegato nella Polizia locale, due allo sportello demografico e poi due nell’ufficio tributi e finanziario, assunti da poco. Un segno più nella voce spesa del personale di 350 mila euro. «Le ristrettezze – ricorda Salis – in termini di risorse umane sono state una delle prime emergenze che abbiamo affrontato nell’anno appena trascorso. Una carenza che ci ha costretti a bloccare nelle casse pubbliche fondi di oltre due milioni di euro dal 2022. Anni difficili. Tuttavia lo sforzo degli uffici è innegabile, giornalmente obbligati a remare contro le forti correnti della burocrazia».

Nuovi agenti

Il sindaco anticipa il progetto già approvato che prosegue su questa strada: «Intanto a breve verrà incrementato il personale della Municipale con 4 nuovi agenti a tempo determinato. Figure indispensabili nella stagione estiva, dopo il sacrificio dello scorso anno quando gli agenti, rimasti in 4, sono stati costretti a rinunciare alle ferie. E in questo settore il 2025 sarà l’anno di un due concorsi: uno per l’assunzione di un comandante, assente da 5 anni, l’altro per sostituire un agente in pensione, da tempo in aspettativa senza retribuzione». Un investimento totale di 500 mila euro per soddisfare il fabbisogno di forza lavoro e completare l’organico di 39 dipendenti, sceso a 21.

La minoranza

«Il fuggi fuggi generale - ricorda il consigliere Agostino Pilia - verso altri enti locali e i pensionamenti hanno causato gravi conseguenze sull’attività amministrativa. Ora non ci sono più scuse: a parte il vantaggio di poter spendere i soldi, contiamo sulla trasparenza, la richiesta degli atti per svolgere il nostro ruolo non può continuare a nascondersi dietro la carenza di personale».

