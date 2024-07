Municipio, nascerà la consulta dei giovani 

Il Comune di Sestu s’impegna a creare una consulta dei giovani. La novità è arrivata martedì, accolta all’unanimità in Consiglio Comunale. Prima firmataria della proposta la consigliera Valentina Meloni, insieme a Michela Mura, Valentina Collu e Fabio Pisu. «È una realtà di grande importanza, un organo di confronto, di inclusione», ha sintetizzato Meloni. La consulta dei giovani, come quella degli anziani, è un’assemblea che può fornire idee al Comune, ma anche un luogo di aggregazione. «Purtroppo la nostra città non è nota per aver dedicato energie alla vita culturale e sociale dei giovani», ha aggiunto Meloni.

L’assessore Mario Alberto Serrau, responsabile del Sociale e Sport, ha rimarcato che la consulta è stata istituita nel 2016, ma, «dopo il Covid, nel 2022, i ragazzi sono diventati grandi, e non ci è stata disponibilità per rinnovarla. Da parte mia c’è la massima apertura ad accogliere i giovani». Serrau ha citato pure il progetto del Centro Attiva - Mente, che ha previsto incontri con i genitori e nuove attività educative e ludiche del Centro Giovani a cura del centro di formazione Ifos. «Non basta», ha insistito Meloni: «occorre coinvolgere i giovani, magari con un incontro«. Un lungo confronto è seguito tra i consiglieri, fino all’approvazione. Ora la palla passa ai ragazzi e ragazze che vogliono impegnarsi e fare la differenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA