Municipio, mobilità interna contro la carenza in organico 

In mancanza di nuovi dipendenti, il Comune di Serramanna cerca di sfruttare al meglio quelli che ha. Poiché l’area amministrativa con solo cinque impiegati deve essere rinforzata, la Giunta ha incaricato la segretaria comunale di trovare in altri reparti le risorse necessarie.

L’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera prova così ad uscire dalle secche di un organico ridotto all’osso (solo 27 dipendenti attualmente in servizio a fronte dei 48 in organico 10 anni fa) che sta causando disservizi, e che è alla base dello stato di agitazione proclamato dai sindacati il 14 gennaio scorso. Dopo il primo tentativo di conciliazione fra le parti, tenutosi davanti al prefetto di Cagliari, che non ha avuto esiti positivi, l’amministrazione comunale si muove per trovare soluzioni concrete e immediatamente percorribili per la risoluzione dei problemi rappresentati dai lavoratori. Le chiusure, ripetute, dell’ufficio Anagrafe e Stato civile sono la conseguenza più manifesta della grave carenza di personale. Il caso, preoccupante, che ha visto diversi cittadini di Serramanna rivolgersi agli uffici comunali della vicina Villasor per il rinnovo della carta d’identità non è negato dal Municipio. «Ormai da diversi mesi nell’area amministrativa risultano in forza solo cinque unità di personale, numero insufficiente ad assicurarne la piena funzionalità», si legge nell’atto votato dalla Giunta comunale, che ritiene «non più procrastinabile provvedere a ripristinare la funzionalità minima dei servizi mediante assegnazione temporanea e parziale di dipendenti assegnati ad altre aree nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento attualmente in corso». Da qui l’incarico alla segretaria di assegnare in via «temporanea e parziale dipendenti assegnati ad altre aree».

