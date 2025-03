Municipio, la prima pagella 

È tempo di bilanci per l’amministrazione comunale di San Gavino a otto mesi dalla competizione elettorale. Per il sindaco Stefano Altea è l’inizio di un nuovo percorso tra cantieri, lavori e relazioni con la gente: «In questi primi mesi di mandato abbiamo lavorato costantemente per avviare nuovi progetti e rispondere alle necessità della nostra comunità, consapevoli che il cammino è ancora lungo e richiederà il contributo di tutti».

I progetti

Altea mette in campo i primi risultati: «In poco tempo abbiamo gestito l’avanzo di amministrazione con l’applicazione di 860mila euro, abbiamo avviato le procedure per l’assunzione di 8 figure, abbiamo partecipato a diversi bandi e ottenuto più di un milione di euro tra riqualificazione dei campi da tennis di via Dante (300mila euro), lavori straordinari al teatro comunale (300mila euro, l’acquisto di attrezzature per il decoro urbano (100mila euro), i nuovi cantieri occupazionali (Lavoras 2025) per 321mila euro, il facilitatore digitale (42mila euro) mentre abbiamo partecipato al bando di riqualificazione del piano inferiore dell’ex Municipio per 750mila euro». A tutto ciò si aggiungono le iniziative dei primi mesi del 2025. «Abbiamo partecipato ad altri bandi sulle piste ciclabili e sul carnevale, quest'ultimo già risulta finanziato per 15mila euro. Inoltre c'è un lavoro di riqualificazione sull’area della vecchia stazione. Dal 10 marzo inizieranno I lavori di rifacimento asfalto di viale Trieste alta e bassa e gli attraversamenti pedonali rialzati fronte ospedale e in via Villacidro, oltre all’incrocio tra viale Trieste e via Mazzini. A breve partiranno anche i lavori nella via convento, via Santa Severa e nella rotonda, molto pericolosa, in località Nuraci/Gibaregus».

Le critiche

Ma la minoranza è di tutt’altro avviso. «I primi otto mesi di questa maggioranza si sono caratterizzati, a nostro avviso, per un atteggiamento rigido, supponente e volto a mettere in discussione l’operato di chi li ha preceduti – evidenzia il consigliere Nicola Ennas –. Dal punto di vista delle aspettative di governo il fallimento è nei rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con i gruppi di minoranza che rappresentano la maggioranza degli elettori. Non si è mai concretizzata quella collaborazione, mai offerta, tenendo conto del nostro punto di vista. Si sa che la maggioranza va avanti con i numeri. Non c’è stata decisionalità nella riorganizzazione interna del personale e neppure un’accelerazione nei lavori pubblici o l’intenzione di migliorare la gestione dei rifiuti. Con lo sfortunato evento calamitoso di ottobre si è evidenziata l’inesperienza amministrativa e la mancanza di coraggio nelle scelte da fare. Queste competenze ostentate come elemento di svolta non hanno prodotto ancora risultati tangibili. Molte parole e pochi fatti».

