Municipio, in arrivo nove dipendenti 

Un tesoretto di quasi 9 milioni da investire, e nuove assunzioni in Municipio dove gli uffici sono in affanno da tempo. Le risorse sono quelle ricavate fra le pieghe del bilancio con il sì dell’assemblea civica di Selargius al rendiconto di gestione 2024, il documento che fotografa la gestione finanziaria del Comune durante lo scorso anno. «I fondi disponibili li useremo nel corso dell’anno», assicura l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu annunciando la mega variazione con cui sarà ripartito il tesoretto in cassa.

Il voto dell’Aula

Il documento è stato approvato durante l’ultima riunione di Consiglio in piazza Cellarium. Un sì alle entrate e alle spese durante il 2024 che sblocca nuove assunzioni. «Nove dipendenti che entreranno in servizio da giugno», spiega Porqueddu, «e che si sommano ai venti circa assunti lo scorso anno».

Nove i contratti a tempo indeterminato per altrettante figure selezionate dopo i recenti concorsi banditi dal Comune: due funzionari per l’Anagrafe, altrettanti impiegati tecnici, tre istruttori contabili, due vigili urbani. «Nuovi ingressi che andranno a rinforzare l’organico, da 126 a 135 dipendenti, in un momento di grande difficoltà per gli enti locali alle prese negli ultimi anni con la migrazione di funzionari e impiegati verso la Regione, e questo è un problema che non riguarda solo Selargius», aggiunge Porqueddu. Poi il riferimento al recupero dell’evasione: «Abbiamo incassato 320mila euro, risorse che torneranno utili per incidere sul piano finanziario del servizio di igiene urbana del prossimo anno».

Opposizione

Astenuta la minoranza. «In questo rendiconto colpisce l’assenza di impegni di spesa per alcune missioni importanti», sottolinea Giorgia Porcu della civica Selargius più, «sugli interventi per il diritto alla casa avete speso zero euro, così come su qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento, la difesa del suolo, agricoltura e politiche agroalimentari. Quasi assenti gli investimenti fatti sul turismo: 60mila euro di cui 50mila come sempre dedicati solo al Matrimonio selargino». Fra le richieste dai banchi della minoranza c’è quella di prestare maggiore attenzione su attività produttive, zona industriale e barriere architettoniche. «Servono scelte politiche che vadano incontro ai nostri commercianti e imprenditori», le parole del consigliere Riccardo Cioni, «penso alle esenzioni sui tributi come altri Comuni hanno fatto in passato. C’è poi il progetto Sibater che si può riprendere in mano per rilanciare l’agro in crisi da tempo». Fra gli interventi anche quello di Mario Tuveri: «serve un piano di rinascita per la zona industriale, per esempio, partendo dall’apertura del centro servizi che è stato realizzato con risorse importanti e che gli imprenditori attendono da anni».

