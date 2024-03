Municipio, i redditi volano   

Il più “ricco” è Vincenzo Pecoraro (Udc) e la meno “ricca” Francesca Marchi di Oristano più. Nel mezzo ci sono il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali che, come prevedono le norme sulla trasparenza istituzionale hanno pubblicato nel sito web del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale 2023 riferita all’anno di imposta 2022 oltre ai compensi per la carica ricoperta. Tutti i redditi sono per imponibile e i compensi per le cariche al lordo. Nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale mancano le dichiarazioni di Paolo Angioi (Prospettiva Aristanis, alle Regionali ha corso con Sardegna 20Venti) e Roberto Pisanu (che da 20venti dovrebbe passare a FI).

I conti

A dichiarare il reddito maggiore per le sue attività al di fuori di Palazzo degli Scolopi (1.700 euro il compenso per la carica) è come l’anno scorso il primario di Urologia al San Martino Vincenzo Pecoraro: 127mila e 811 euro. Al secondo posto il sindaco Massimiliano Sanna con un reddito imponibile di 88.831 euro in larga parte proveniente dal compenso per la carica: 107.226 euro lordi dopo la revisione che ha aumentato le indennità degli amministratori. L’attuale vice sindaca Bonaria Zedda di FdI ha dichiarato 79.776 euro e un compenso per la carica di 23.768. Il vice fino all’ultimo rimpasto in Giunta, Luca Faedda (FI) ha denunciato un reddito imponibile di 74.077 e 46.151 di indennità. A seguire Rossana Fozzi, dimissionata dal suo ex partito FdI neppure un mese fa, nel 2022 dichiarava 38.665 euro e compensi della carica di 32.770 euro. Simone Prevete (Psd’Az) 29.430 e 43.426, Carmen Murru (Udc) 24.975 e 33.240, Antonio Franceschi (Udc) 48.854 e 40.611, Ivano Cuccu (20Venti) 47.724 redditi 2022 e 40.611 compensi per la carica. Peppi Puddu (Udc) presidente del Consiglio comunale ha presentato un reddito imponibile di 57.010 euro e 30.161 per l’indennità.

In Aula

Per i gettoni per la partecipazione ai lavori del Consiglio e alle commissioni la forbice oscilla tra i 4mila di Giuseppe Carboni (FdI) e i 1.400 euro di Giuseppe Obinu (Alternativa). Impossibile quantificare la partecipazione ai lavori in quanto il sito, a differenza del passato, non riporta quel dato. Proprio il medico e direttore dell’Hospice Giuseppe Obinu, uscito dal Pd con Maria Obinu per candidarsi alle Regionali con Renato Soru, è il più “ricco” (dopo Pecoraro) tra i consiglieri con un reddito imponibile derivante esclusivamente dalla professione di 82.196 euro. Francesca Marchi, giovane laureata, invece ha dichiarato un imponibile di 2.054 euro. Al terzo posto Efisio Sanna (Oristano più) con 53.636, a ruota Gianfranco Licheri (Prospettiva Aristanis) con 53.151 euro. Tra i 50 e i 40mila euro Fulvio Deriu (FdI), Gianfranco Porcu (Psd’Az), Umberto Marcoli (Alternativa), Francesco Federico (Oristano democratica), Davide Tatti (Prospettiva Aristanis), Francesco Pinna (Udc), Carla Della Volpe (Oristano più). Tra i 40 e i 30mila euro Gian Michele Guiso (Psd’Az), Luigi Mureddu (FI), Giuseppe Carboni (FdI). Tra i 30 e i 20mila euro Giuliano Uras (20Eventi), Maria Obinu (Alternativa), Massimiliano Daga (Pd) e Antonio Iatalese (Udc). Sotto i 20 mila euro Stefania Orrù (FdI) e Sergio Locci (Aristanis).

