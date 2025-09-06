Municipio e caserma, via ai lavori 

A Sant’Andrea Frius sono in arrivo importanti lavori di manutenzione nei tre edifici simbolo del paese: il Municipio, i magazzini comunali e la caserma dei carabinieri.

Il Municipio sarà oggetto di un restyling significativo. Verrà completamente rifatta la copertura, con la sostituzione della guaina impermeabile e la sistemazione delle parti murarie rovinate dall’umidità. Anche gli intonaci ammalorati saranno rifatti e, dove necessario, si interverrà sul calcestruzzo per ripristinare le parti danneggiate.

Anche nei magazzini comunali si procederà con la sostituzione della guaina del tetto e con lavori di risanamento e tinteggiatura. Nella caserma dei carabinieri. Verranno sistemate le coperture e risanate i muri danneggiati per eliminare ogni situazione di rischio e restituire alla struttura sicurezza e piena efficienza. (s. m.)

