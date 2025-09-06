VaiOnline
Sant’Andrea Frius.
07 settembre 2025 alle 00:35

Municipio e caserma, via ai lavori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Sant’Andrea Frius sono in arrivo importanti lavori di manutenzione nei tre edifici simbolo del paese: il Municipio, i magazzini comunali e la caserma dei carabinieri.

Il Municipio sarà oggetto di un restyling significativo. Verrà completamente rifatta la copertura, con la sostituzione della guaina impermeabile e la sistemazione delle parti murarie rovinate dall’umidità. Anche gli intonaci ammalorati saranno rifatti e, dove necessario, si interverrà sul calcestruzzo per ripristinare le parti danneggiate.

Anche nei magazzini comunali si procederà con la sostituzione della guaina del tetto e con lavori di risanamento e tinteggiatura. Nella caserma dei carabinieri. Verranno sistemate le coperture e risanate i muri danneggiati per eliminare ogni situazione di rischio e restituire alla struttura sicurezza e piena efficienza. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi»

Parla Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento Gallura 
Alessandra Carta
Commercio

Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano

Cresce nell’Isola il mercato dell’usato e c’è chi ne ha fatto una professione 
Sara Marci
Monito dal Colle

«Il mondo ha bisogno dell’Europa»

Mattarella: mai lanciato guerre, no alla fiaba della superiorità autocratica 
La guerra

Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana»

La relatrice Onu a Seneghe: la Palestina ce la farà 
Antonio Masala