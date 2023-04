Municipio digitale con il finanziamento Pnrr 

Il Consiglio comunale, nell'ultima seduta, ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, in particolare l'informatizzazione della pubblica amministrazione. Una approvazione che rappresenta un atto importante e strategico per la cittadina. Filomena Colleo, ormai a fine mandato è soddisfatta del lavoro svolto. «Ho cercato di fare il possibile per il raggiungimento degli obiettivi, ponendo sempre in primo piano le esigenze dei cittadini, nell'ottica dell'inclusione sociale. Tanto è stato fatto, tanti lavori in corso e tanti altri da fare, con progetti importanti ammessi a finanziamento o in fase di avvio con progettazione definitiva e in fase di esecuzione, quindi già approvati». Nell'ultima seduta è stata necessaria una nuova approvazione in base ai contributi del Pnrr, ottenuti quest'anno, in particolare l'informatizzazione, da 156 mila euro, legato all'esperienza del cittadino nei servizi pubblici e a 122 mila euro per l'abilitazione al Cloud per le pubbliche amministrazioni locali oltre a 14 mila euro per l'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale. Sono stati erogati finanziamenti per 472 mila euro per la gestione delle aree archeologiche di Tamuli, Filigosa, Succoronis e Santa Barbara. (f. o.)

