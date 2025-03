Municipio, completati i lavori su balconi e pensiline 

ono stati ripristinati i balconi e le pensiline del Municipio di Sanluri e da qualche giorno è di nuovo possibile utilizzare l’ingresso principale di via Carlo Felice e quello laterale di via Alberto Riva Villasanta.

Un mese fa era stato necessario transennare due lati del perimetro del Comune per la caduta di qualche calcinaccio proveniente da una pensilina.

Il Comune ha così provveduto ad eseguire i lavori e grazie a una precedente autorizzazione della Sovrintendenza (che aveva dato il benestare ad intervenire sui balconi del palazzo) e al Servizio tecnico comunale che si è incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza l’intervento è stato concluso in un mese.

A eseguire i lavori è stata una ditta specializzata, in possesso dei requisiti richiesti la Sovrintendenza, impegnata a Sanluri per altri lavori ha poi provveduto, in pochi giorni, a completare i lavori mettendo in sicurezza e ripristinando i balconi che danno sulla facciata principale e su via Villasanta.

Durante la riqualificazione del palazzo si è anche provveduto alla pulizia dalle scritte e disegni che erano state realizzate con le bombolette spray nella parete che si affaccia sulla via Municipio. ( s. r. )

