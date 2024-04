Municipio, code per ritirare le bollette Tari 

La procedura è semplicissima: basta un click nel sito internet del Comune per avere in pochi minuti sulla propria casella di posta l’F24 per pagare la Tari in un’unica soluzione o in comode rate.

Peccato però che in tantissimi, non solo anziani ma anche giovani, abbiano deciso di affollare lo stesso gli uffici comunali per avere i moduli stampati. E così le file sono all’ordine del giorno.

«Io non mi vergogno a dirlo: ho il computer ma non lo so usare» commenta Umberto Sarritzu 71 anni, «e quindi preferisco fare la fila e farmi stampare i moduli. E poi mi sembra di non essere l’unico in questa situazione dal momento che qui in coda siamo tantissimi». Accanto a lui c’è Maria Dolores Perra che di anni ne ha 57, «e sono del parere che era molto meglio quando mandavano i moduli cartacei a casa. Se uno come me non ha dimestichezza con internet, è chiaro che poi non ci riesce e deve venire in Comune a prendere i moduli». Graziella Perra invece il pc non ce l’ha proprio, «e dal telefono non ci sono riuscita a scaricare l’F24. Sono del parere che quando mandavano tutto a casa per posta era meglio, bisogna pensare poi anche alle persone anziane che magari non hanno neanche figli e che non riescono a scaricare i moduli online e che magari non possono venire nemmeno in Comune a ritirare i moduli».

