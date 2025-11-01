Municipio, cambia l’organizzazione degli uffici 

La Giunta comunale di Assemini ha modificato la struttura organizzativa dell’Ente. Una scelta organizzativa arrivata in un momento ricco di tensioni all’interno della maggioranza guidata dal sindaco Mario Puddu. Sei degli otto componenti dell’esecutivo si sono riuniti il 20 ottobre in videoconferenza. Due gli assenti: Maurizio Tunis, assessore al “Patrimonio, politiche del turismo, sportello Europa, digitalizzazione”, e Francesco Murtas, assessore allo “Sviluppo economico, sostenibilità e politiche dello sport”.

Le assenze

Proprio Murtas non si è presentato all’appello in nessuna delle sei riunioni del mese scorso: in quella di martedì 7 sono stati stabiliti i criteri di riparto dei contributi rivolti alla promozione dello sport, il 20 è stata votata la modifica della macro-organizzazione dell’Ente, mentre in quella di mercoledì 22 si è discusso della seconda edizione del “Festival letherario”.

Eppure, almeno la proposta di spostare in un’altra Area l’unità organizzativa “Politiche per lo sport”, cambiando così il responsabile, è stata dello stesso Murtas. Allora perché tante assenze? Da una parte sono legate a motivi di salute, dall’altra sono la conferma di un “malessere politico” già espresso dal presidente del Consiglio Alberto Nioi quando ha disertato l’ultima seduta da lui stesso convocata e pi saltata per mancanza del numero legale.

La scelta

La modifica è partita da un presupposto: «La piena e migliore attuazione degli intendimenti programmatici dell’Amministrazione deve passare attraverso una parziale revisione degli assetti organizzativi e operativi della macrostruttura», si legge nella delibera del 20 ottobre.

Così il servizio “Politiche per lo sport” dall’Area 3 “Servizi socio-culturali e istruzione” (in cui era affiancato al servizio “Cultura” e di cui è responsabile Valentina Melis) è stato accorpato all’Area 7 “Urbanistica, edilizia, Suape e sviluppo economico” (in cui costituisce una voce a sé e del quale è responsabile Carlo Barletta).

La Giunta ha reputato che «gli aspetti tecnici connessi alla gestione dell’impiantistica sportiva comunale trovano, in un’Area caratterizzata dalla compresenza di profili professionali amministrativi e tecnici, l’assetto organizzativo ottimale per una più celere ed efficace gestione di tale ambito tematico».

Così, a fare riferimento all’Area 3 resteranno gli assessori alla Cultura Jessica Mostallino e alle Politiche del turismo Tunis, mentre si dovranno spartire l’Area 7 Murtas e il sindaco Mario Puddu con delega all’Urbanistica.

Le reazioni

«La maggioranza è divisa», ha commentato il consigliere grillino Diego Corrias, «conflitti interni, assessori fedelissimi che non si presentano in Giunta e un presidente del Consiglio che diserta la seduta senza giustificazione, dando uno “schiaffo” al sindaco. Sono evidenti segnali politici. Quando, pur di vincere, costruisci l’armata Brancaleone questi sono i risultati».

Più propositiva Niside Muscas: «In un momento in cui gli uffici soffrono una significativa carenza di personale e un forte carico di lavoro - ha aggiunto Niside Muscas - ogni intervento che possa favorire una migliore organizzazione e una maggiore operatività è certamente positivo. Tuttavia, è fondamentale la massima attenzione al benessere del personale».

