Municipio, assunzioni e polemiche 

Arriva una nuova boccata d’ossigeno per la pianta organica del Comune che ora potrà contare su nuovo personale. Tuttavia non mancano le polemiche perché per alcuni consiglieri di minoranza bisognerebbe migliorare la distribuzione del lavoro nei diversi settori.

Il sindaco

È soddisfatto delle nuove assunzioni il sindaco Stefano Altea, 45 anni, che ha la delega al personale: «Negli ultimi giorni gli uffici possono contare su due nuove risorse e in particolare su un tecnico geometra e un istruttore I amministrativo-contabile. In questi primi 20 mesi della nostra amministrazione abbiamo portato a termine 12 procedimenti relativi al personale portando la pianta organica a 48 dipendenti a tempo indeterminato. In particolare, oltre agli ultimi 2 assunti, sono arrivati: un architetto, altri due istruttori amministrativi-contabili, un informatico, due operatori esperti, un interscambio, 2 nuovi assunti per progressione verticale e c’è stata una stabilizzazione di un lavoratore». Così negli uffici del Municipio ci sono 48 dipendenti a tempo indeterminato a cui se ne aggiungono 8 a tempo determinato, altri sono stati assunti nei cantieri comunali attivi e in particolare 11 nei cantieri Lavoras e 4 nei cantieri pubblici di utilità comunale. «Inoltre – aggiunge Altea – dovrebbe arrivare un altro ingegnere perché siamo in graduatoria dal ministero per un bando del fondo di Coesione. È un grande salto per i servizi del Comune. Con queste assunzioni l’organico degli uffici sarà rafforzato. In questo modo il funzionamento del Comune sarà ancora più efficiente per garantire un servizio di maggiore qualità per gli utenti». Ma è molto critica la consigliera Silvia Mamusa: «È evidente la carenza di personale nel settore sport, abbiamo visto l'assegnazione degli spazi e contributi alle società con ritardi notevoli solo a fine febbraio: una criticità mai segnalata in precedenza».

Le carenze

Le carenze sono evidenti per il consigliere Bebo Casu: «Ben venga il completamento della pianta organica con i fondi utili lasciati dalla vecchia amministrazione. Permangono gli squilibri nella distribuzione dei carichi ai responsabili di servizio la cui conseguenza è un rallentamento dell'azione in alcuni settori. Ad esempio gli affari generali, servizi sociali e personale sono un unico settore e il responsabile si occupa anche dell'Unione dei comuni. Di questo ente si occupa anche il responsabile dell'ufficio manutenzioni, che avrebbe bisogno di maggior supporto. Inoltre nello scorso quinquennio vennero registrate 23 assunzioni».

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