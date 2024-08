Municipio, ampliati i servizi al pubblico 

Parte oggi “Protocollo in Comune”, il nuovo servizio dedicato ai cittadini. L'iniziativa, curata dal Servizio Affari generali, istituzionali e Gabinetto del Sindaco, nasce con l’obiettivo di ampliare l'accesso agli uffici municipali, rispondere alle esigenze della popolazione ma anche dei lavoratori. Ogni giovedì, dalle 9 alle 17, l'Ufficio protocollo di Palazzo Bacaredda sarà aperto al pubblico, con ingresso in via Crispi 2.

La nuova opportunità rappresenta un'estensione dell’orario di apertura, pensata per venire incontro a chi, per motivi di lavoro o altri impegni, trova difficoltoso accedere agli uffici comunali durante i tradizionali orari di apertura.

Il nuovo servizio, che si affianca all'attività già consolidata dello "Sportello in Comune", mira a migliorare la fruibilità dei servizi comunali. Lo "Sportello in Comune", operativo anch'esso il giovedì con orario continuato, permette alle cittadine e ai cittadini di effettuare operazioni come autentiche di firma, copie e legalizzazione di fotografie, previa prenotazione al numero verde dell'Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico (800.016058).

Quest'attività rappresenta un passo importante verso una maggiore accessibilità e vicinanza del Comune di Cagliari alla comunità, in linea con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici offerti.

RIPRODUZIONE RISERVATA