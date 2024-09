Municipalità, si riunisce il Consiglio 

L’attesa è finita: il Consiglio della Municipalità di Pirri si giovedì prossimo alle 18. Non nella sede di via Riva Villasanta, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, ma in videoconferenza su Teams.

All’ordine del giorno la delibera della composizione della Conferenza di capigruppo, la composizione delle commissioni e l’elezione dei rispettivi presidenti. «Come è noto la sede della Municipalità è interessata da importanti lavori che restituiranno dei locali più funzionali e idonei. Ragion per cui non abbiamo potuto indire la seduta in presenza, ma da remoto. Nonostante il disagio, l’amministrazione sta assicurando la piena funzionalità degli organismi», ha spiegato la presidente Maria Laura Manca.

