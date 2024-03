Municipalità, scongiurato lo stop dei lavori 

Un incontro, ieri mattina, tra la presidente della Municipalità Maria Laura Manca e l’assessora agli Affari generali con delega ai servizi demografici Marina Adamo per chiarire che «i lavori di riqualificazione della sede che ospita la Municipalità di Pirri», in via Riva Villasanta, «vanno avanti secondo programma, senza nessuna interruzione dei servizi ai cittadini e senza nessun bisogno di individuare una sede alternativa», rassicura l’assessora Adamo. La preoccupazione espressa nei giorni scorsi da chi aveva parlato della necessità di individuare una sede alternativa per consentire all’impresa che sta effettuando i lavori di eseguire gli interventi anche dentro gli uffici attualmente in uso ai servi demografici, dunque è rientrata. La soluzione individuata dall’assessorato, e condivisa con la Municipalità, «prevede il trasferimento degli uffici al primo piano, immediatamente disponibili, e questo permetterà di continuare a erogare i servizi ai cittadini senza alcuna interruzione», ribadisce l’assessora Adamo.

Nessun allarme neppure sul fronte dei carichi di lavori per i dipendenti, dopo la chiusura di altri uffici di città. «Da ottobre scorso ci sono tre unità in più e il numero delle emissioni della carte di identità, da settembre 2023 a febbraio 2024, dice che è in linea con quello degli altri uffici di città», via Castiglione e via Carta Raspi. ( ma. mad. )

