Municipalità, l’energia arriva dal sole: installati sul tetto i pannelli fotovoltaici 

Sono entrati ufficialmente in funzione la settimana scorsa, sul tetto della sede della Municipalità, in via Riva Villasanta 35, i nuovi pannelli solari fatti installare recentemente dall'Amministrazione comunale e destinati, questo almeno è l'obiettivo dichiarato, a garantire la piena autonomia energetica della stessa sede.

La scheda

L'impianto, nello specifico, è costituito da 48 moduli fotovoltaici della potenza di 415 watt ciascuno, per una potenza complessiva pari a 19,92 kilowatt. Darà la possibilità di risparmiare circa 28 mila chilowattora all'anno.«Si tratta di un progetto realizzato nell'ambito di un piano di transizione ecologica che punta a ridurre le emissioni di anidride carbonica e a contenere i costi energetici grazie all'autoproduzione di energia pulita», commenta soddisfatta la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «È una bella notizia, attesa da tanti anni, che permetterà un grande risparmio alla collettività in termini di spesa energetica e che potrebbe rappresentare anche una fonte di nuove entrate da investire nella Municipalità stessa». Un ulteriore passo, insomma, per migliorare i servizi in attesa dei lavori di ristrutturazione che daranno un volto nuovo e più fresco anche al primo piano della storica sede di via Riva Villasanta, che un tempo ospitava una scuola elementare.«Colgo l'occasione – conclude la presidente Manca - per sottolineare che i lavori di ristrutturazione della Municipalità non sono ancora terminati. Dovrebbero prevedere, infatti, oltre al primo piano, anche la risistemazione della sala d'attesa, permettendo così una migliore accoglienza e refrigerio per i nostri concittadini».

