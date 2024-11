Municipalità e Università: c’è un accordo 

Coesione sociale e partecipazione attiva sono al centro di un protocollo d’intesa con tra Università e Municipalità di Pirri siglato giovedì a Palazzo Bacaredda.

L’accordo si propone di coinvolgere attivamente la comunità pirrese nelle attività di ricerca e formazione promosse dalla facoltà di Scienze politiche, con un focus su tematiche di interesse condiviso, tra cui la convivenza con il rischio idrogeologico. Attraverso la promozione di attività condivise e il coinvolgimento della comunità, l’accordo intende consolidare un modello di sviluppo sostenibile e partecipativo ponendo Pirri al centro di iniziative innovative nel campo della ricerca e della formazione. A gennaio prenderanno il via laboratori educativi sull’acqua, in collaborazione con l’Istituto di via Toti.

«Questa convenzione ci permette di avviare concretamente attività di ricerca e formazione sul campo», ha commentato Giovanni Sistu, docente di Scienze sociali.

