07 febbraio 2026 alle 00:29

Municipalità di Pirri, festa per i 20 anni 

La Municipalità di Pirri oggi compie 20 anni: era il 7 febbraio 2006 quando fu istituita, sancita dallo Statuto del Comune di Cagliari. La ricorrenza sarà celebrata alle 10 di stamattina al Teatro Dante, in via Generale Cantore, coi protagonisti del periodo che vide il riconoscimento amministrativo di una comunità che oggi conta 30.000 abitanti.

Al convegno sarà presente chi ha contribuito, con la deliberazione n. 16 del 2006, all’introduzione per la prima volta in Sardegna di un modello di decentramento amministrativo guidato da un proprio Consiglio e da un presidente (carica ricoperta allora da Antonio Melis). A introdurre l’incontro i saluti del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e della presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca. Seguirà un programma tra racconti dell’epoca e musica, con gli interventi della scuola Suoni e Voci e dell’associazione culturale Symponia.

«La comunità pirrese ha una storia che affonda le proprie radici nella terra e nel lavoro», ricorda la presidente Manca. «Un percorso che si intreccia con la storia della Sardegna, con la particolarità di reinventarsi restando fedele alla vocazione agricola e artigiana. L’obiettivo della ricorrenza è valorizzare l’identità del territorio e riflettere su quanto costruito finora con un confronto costante con gli altri territori per una comunità aperta al cambiamento».

