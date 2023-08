Municipalità di Pirri, aumentano i gettoni per tutti i consiglieri 

Più gettoni per tutti. Adesso (con retroattività da febbraio scorso) anche i consiglieri della Municipalità di Pirri e la sua presidente avranno “indennità” più alte. Il Consiglio comunale colma un “vuoto” finora trascurato e dà seguito alla volontà della legge regionale che (riprendendo a sua volta una legge nazionale) aumenta il valore dei gettoni per i consiglieri del parlamentino e riconosce una indennità di funzione per il presidente. Lo “stipendio” dei consiglieri non potrà superare i 431 euro (lordi) mensili, mentre quello della presidente arriva a 1.725 euro (lordi) al mese.

Dopo aver “normato” l’aumento degli stipendi di sindaco e assessori, prima, e quello dei consiglieri comunali, poi, Palazzo Bacaredda doveva votare il riconoscimento per i rappresentanti del parlamentino. Per ogni consigliere di Pirri il gettone passa da circa 20 euro lordi a 71, sempre lordi, una cifra che è stata calcolata (dalla legge regionale) pari alla metà del gettone di un consigliere comunale. Il tetto massimo dei 431 euro, invece, si spiega con il fatto che il “tetto massimo per ogni consigliere non può superare un quarto dell’indennità del presidente”. ( ma. mad. )

