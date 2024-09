Municipalità, al Palazzo civico la prima seduta 

La riunione si sarebbe dovuta svolgere in domani videoconferenza, vista l’indisponibilità della sede di via Riva Villasanta. Ma ieri il sindaco e il presidente del Consiglio comunale hanno deciso di mettere a disposizione Palazzo Bacaredda per la prima riunione del Consiglio della Municipalità di Pirri, che però si riunirà giovedì prossimo. Un gesto significativo perché evidenzia la centralità del parlamentino di Pirri nella pianificazione politica cittadina.

L’ordine del giorno

All’ordine del giorno c’è la composizione della conferenza dei capigruppo, la nomina dell’ufficio di presidenza del Consiglio, l’elezione dei presidenti di commissione e comunicazioni della presidente. «Come è noto la sede della Municipalità è interessata da importanti lavori che restituiranno dei locali più funzionali e idonei», ha spiegato nei giorni scorsi la presidente, Maria Laura Manca. «Abbiamo garantito l’avvio dei lavori del Consiglio della Municipalità che avrò grande piacere e responsabilità a presiedere, per entrare nel vivo di una piena e condivisa attività istituzionale».

