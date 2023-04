Municipale, Soddu attende Zurru 

Tutto da rifare. Massimiliano Zurru prende tempo, chiede al sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, una settimana di pazienza. Spera di ricomporre la frattura con il Comune di Monserrato, che per ora gli nega l’aspettativa e gli impedisce di guidare la Polizia locale barbaricina e di coronare il suo nuovo traguardo lavorativo. Dal centro del Cagliaritano, però, appaiono irremovibili e non intendono liberare il dirigente a cuor leggero. Così, con la conclusione del mandato di Gioni Biagioni (per lui oggi sarà l’ultimo giorno di servizio), gli agenti della Municipale nuorese si trovano senza un comandante.

Soluzione tampone

Per adesso il posto resta vacante, sebbene l’uscente Biagioni abbia conferito in tutta fretta all’unico ufficiale presente, Katia Zanda, la “delega alla firma per i servizi”, ovvero all’organizzazione del personale, e “fino a nuova disposizione”. Insomma, la faccenda si fa intricata e il timore è che il capoluogo barbaricino possa rimanere senza un comandante della Polizia locale con pieni poteri per parecchio tempo. Ipotesi che inquieta, considerata l’importanza della figura professionale, con le sue competenze su Protezione civile e non solo. Le funzioni della Polizia locale, infatti, rischiano un inevitabile scossone: polizia amministrativa, ambientale e giudiziaria. Per non parlare delle innegabili ricadute negative a livello di immagine. «Siamo la mano dell’amministrazione comunale, sarà perché abbiamo la divisa - sussurra un agente - il Comune s’interfaccia con la cittadinanza tramite la Polizia locale. Questa situazione va risolta quanto prima». Concetti chiari, avallati anche dal primo cittadino, Andrea Soddu: «Entro maggio avremo un nuovo comandante, senza dubbio. Se non dovesse essere Zurru, troveremo un altro nome». L’impressione è che la situazione di stallo debba essere risolta in tempi ristretti.

La scelta

Il 26 aprile era arrivato il verdetto da parte della commissione incaricata per la nomina e “l’assunzione a tempo determinato di un dirigente comandante del settore di Polizia municipale e Protezione civile”. Dopo aver valutato attentamente i 4 candidati in lizza, la commissione aveva scelto Zurru come nuovo comandante della Polizia locale barbaricina. Tutto regolare, fino allo stop in arrivo da Monserrato.