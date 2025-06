Municipale, dopo 33 anni il comandante va in pensione 

«Festeggiare un compleanno è sempre motivo di gioia e di festa, se poi coincide con l’ultimo giorno di lavoro, lo è ancor di più». Roberto Gallus, comandante della Municipale di Sanluri ieri ha appeso il berretto al chiodo: per lui, classe 1958, dopo 33 anni in divisa, è giunto il momento della pensione. Dopo diversi mestieri, nel 1992 è entrato nella squadra della Municipale a Marrubiu e poi a Terralba, dove è stato anche consigliere comunale. Nel 1998 ha vinto il concorso come vigile urbano a Sanluri, negli ultimi tre è stato comandante. «Da domani - dice Gallus - la vita andrà avanti senza divisa. La famiglia al primo posto, poi farò qualcosa nel sociale. Quando ho iniziato indossavo un giubbotto con la targhetta “vigile urbano”. Il mondo digitale ha rivoluzionato tutto, ma la povertà c’è ancora. Rendersi utile, è doveroso». A festeggiarlo, nella sede del comando di via Carlo Felice, c’era tutta la sua squadra, per il comandante «la mia seconda famiglia che ringrazio per la collaborazione, soprattutto per l’affetto». Il saluto del sindaco, Alberto Urpi: «Siamo riconoscenti per tutto quello che hai fatto in questa città. Impegno a risolvere i problemi, sempre col massimo rispetto delle norme e dei cittadini». ( s. r. )

