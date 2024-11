Multipiano, nuovo progetto per la riqualificazione 

A Tortolì così com’è il compendio del multipiano ha un notevole impatto negativo sul decoro del centro cittadino. La piazza è una colata di cemento, senza armonia architettonica e l’area perimetrale è diventata l’eden dei vandali. Il Comune ha completato un progetto di fattibilità di 1,2 milioni di euro per la riqualificazione della zona, tra le vie Baccasara e Monsignor Virgilio, compresa la piazza. Cogliendo l’occasione del bando regionale in scadenza il 6 novembre sugli interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione e il riordino, l’amministrazione ha trasmesso l’elaborato confidando nell’assegnazione delle risorse che aprirebbero la strada all’opera attesa da anni.

«Vogliamo sistemare l’area degradata, sia per migliorare il decoro della piazza che per potenziare la viabilità», afferma il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. Il limitato tempo a disposizione per la presentazione della domanda, e con l’obiettivo di farsi assegnare un punteggio elevato sulla proposta, gli uffici hanno condiviso con l’amministrazione di affidare l’incarico per la predisposizione del livello di progettazione superiore e cofinanziare l’intervento per almeno il 30 per cento nella speranza di vedersi aggiudicata la quota massima di contributo pari a 900 mila euro. (ro. se.)

