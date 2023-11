Multipiano insicuro:  due auto depredate 

I parcheggi senza telecamere sono terra di nessuno. Sono frequenti furti e danneggiamenti segnalati nella zona del parcheggio multipiano adiacente la rotonda di piazza Mameli. Un’auto in sosta è stata danneggiata e depredata di attrezzature sportive. Analoga sorte toccata al furgone di un artigiano. Non hanno rotto i vetri perché era aperto.

Alcuni degli episodi sono stati segnalati alle forze dell’ordine, finendo anche sotto la lente d’ingrandimento degli amministratori comunali che monitorano il fenomeno. L’illuminazione e il sistema di videosorveglianza fanno flop in alcuni piani della struttura e in Comune ne sono consapevoli. «È nostra intenzione procedere a breve», rassicura il sindaco, Davide Burchi, 45 anni. Le aree al buio e gli occhi elettronici spenti favoriscono l’azione dei vandali, che stanno provocando danni in serie all’interno del parcheggio, limitando le attività investigative. «Certamente - ammette il sindaco avvocato - serve un’illuminazione più efficace. Stiamo anche procedendo a sistemare le telecamere che sono di buon livello e allo stesso tempo delicate. Abbiamo già risolto alcuni problemi sull’impianto in altre zone del territorio, ma in generale non si evidenziano particolari criticità. Il nostro è un sistema cittadino di buona qualità».

Il fenomeno dei furti nella zona del multipiano preoccupa e non poco ma Burchi spegne l’allarmismo: «Esistono casi di lieve disagio, è vero, ma nulla di particolarmente preoccupante nell’ottica complessiva. In tempi stretti vogliamo dare ai nostri cittadini le risposte che attendono». (ro. se.)

