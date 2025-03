Multipiano di via Sant’Alenixedda: cambia la gestione, non le tariffe 

Si avvia alla conclusione, dopo 20 anni, la gestione da parte della Ecoteam del parcheggio multipiano di via Sant'Alenixedda, angolo via Bacaredda. La gestione dell'area di sosta, situata in posizione strategica a breve distanza dal Mercato di San Benedetto e dal Teatro Lirico, passerà alla Parkar (che ha come socio di maggioranza il Comune), nata sotto il controllo del Ctm, che già gestisce la sosta a pagamento su strada in gran parte della città oltreché dei multipiano di via Manzoni, via Battisti e Piazza Nuova (sotto piazza Nazzari). Nei giorni scorsi diversi abbonati sono stati avvisati informalmente del cambio di gestione a partire dal primo aprile. Tuttavia sulla data precisa non ci sono conferme ufficiali. «In merito al parcheggio di via Sant'Alenixedda», recita una nota, «Parkar e l'Amministrazione comunale sono al lavoro per definire la transizione e la gestione del parcheggio. L'obiettivo è offrire un servizio efficiente che risponda alle necessità di accessibilità e comodità per tutti, residenti e utilizzatori. Insieme al Comune di Cagliari studieremo i piani tariffari e le modalità operative e forniremo tempestivi aggiornamenti in modo che tutti possano usufruire al meglio della struttura».

Le interlocuzioni, insomma, sono in corso. Dal Comune sono peraltro arrivate rassicurazioni circa il futuro degli attuali dipendenti del parking: «Saranno riassorbiti». Posti di lavoro salvo, quindi, anche se non è chiaro se potranno continuare a lavorare a Sant'Alenixedda o se saranno dislocati in altre strutture. Da indiscrezioni, inoltre, le tariffe dovrebbero rimanere invariate, sia per la sosta oraria che per gli abbonamenti.

