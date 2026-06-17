Multe, un tesoretto per il Comune 

Un piccolo tesoretto messo da parte dalle multe elevate dalla polizia locale di Sestu, tra divieti di sosta, doppia fila e varie infrazioni: più di 250mila euro tra il 2024 e i primi mesi 2026. Il caso era scoppiato nell’ultima seduta del Consiglio comunale prima delle elezioni. All’ordine del giorno era l’approvazione del rendiconto, passata all’unanimità, ma dalle pagine del testo emergeva un problema: i soldi non incassati per le multe.

Un tema sollevato dalla consigliera Anna Crisponi nel suo intervento: «Le sanzioni sono erogate ma è come se i soldi non ci fossero, eppure i cittadini le pagano», aveva spiegato la consigliera, «i revisori dei conti hanno segnalato più volte questo problema. È una negligenza della polizia locale».

La replica

Il comandante della Polizia locale Giorgio Desogus replica che «abbiamo seguito le procedure e fatto tutto secondo le regole». Dopo circa due settimane dalla segnalazione dei revisori, la situazione si è sbloccata: «L’accertamento non era ancora definito, lavoriamo al massimo delle nostre possibilità. Ora possiamo finalmente utilizzare queste somme, tutte destinate per il bene di Sestu. Come da legge, queste entrate si usano per rifare le strade, la segnaletica a terra e su cartelli. Inoltre sto valutando una convenzione con una ditta che si occuperà dei ripristini delle strade dopo i lavori. Ce ne sono stati molti ultimamente, e rimettere a posto le strade secondo il regolamento comunale dovrebbe competere alle ditte che eseguono i lavori, che non sempre l’hanno bene».

Indisciplinati

Di certo, anche in una cittadina di oltre ventimila abitanti gli automobilisti indisciplinati sono in aumento: solo per il 2025 si parla di multe per più di 160mila euro. La polizia locale ha tenuto sotto controllo la viabilità a lavorare bene in questi anni, uscendo sempre più spesso in strade sempre più trafficate. Sulle cifre ha inciso anche il ritorno della sosta a disco orario, che ha colto molti di sorpresa.

C’è chi ne loda l’operato e chi è meno contento, ma comunque blocchetto in mano, gli agenti hanno elevato sempre più contravvenzioni ai furbetti della sosta nonostante le proteste e i mugugni. Eppure questi soldi alla fine saranno utili per tutti.

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