Multe, un tesoretto ancora da incassare 

Oltre al danno la beffa: solo la metà degli automobilisti e dei trasgressori di illeciti amministrativi, pizzicati dagli agenti della Polizia Municipale di Arbus, ha pagato la multa comminata per avere sfregiato le dune di sabbia di Piscinas e di Pistis, inquinato l’ambiente, parcheggiato le auto in divieto di sosta, lasciato i terreni incolti provocando incendi. Il dato riguarda prevalentemente la stagione turistica 2023 della Costa Verde: 600 multe per un totale 60 mila euro. Era andata peggio nel 2022 quando il totale era stato di 20 mila euro ma nelle casse del Comune ne erano arrivati appena 1.500. Cambiano le cifre, ma l’evasione resta. A fronte dei 300mila euro che il Comune avrebbe dovuto riscuotere negli ultimi cinque anni, ne sono stati incassati 160mila.

Le violazioni

Dalle pecore nelle aiuole dell’anfiteatro comunale ai divieti di sosta fino al disturbo della quiete pubblica nei villaggi turistici. In tutti i casi dopo cinque anni senza che nessun atto sia stato mai notificato al debitore, la multa cade in prescrizione. «Da noi – ricorda l’assessora al Bilancio Alessandra Peddis – la maggior parte fa ricorso al Prefetto o al giudice di pace contestando la legittimità dell’infrazione e i tempi si allungano fino a tre anni. Poi ci sono gli automobilisti stranieri e la procedura per notificare il verbale non avviene dall’oggi al domani».

Le contravvenzioni sono una bestia nera per i cittadini, ma producono grattacapi anche alle amministrazioni pubbliche. «Procedere all’introito della somma – ricorda il sindaco Paolo Salis – richiede non solo tempo ma anche personale, ancora di più in un’area molta vasta, non dimentichiamo che per estensione Arbus è il terzo Comune dell’Isola. Trascurando il periodo del Covid che ha comportato una riduzione delle sanzioni, da quest’anno si riparte con i dati pre-pandemia. Il conto finale, dati certi, con l’approvazione del bilancio, la norma dispone di 60 giorni dalla data di notifica del verbale per pagare». Critico il consigliere di minoranza Agostino Pilia: «La Giunta deve puntare sulla prevenzione e sui servizi necessari, sul litorale le aree camper eviterebbero il campeggio abusivo, il verbale e il lavoro per la riscossione. Dopo tanto lavoro, oggi la rottamazione delle cartelle e la prescrizione cancellano tutto, la sintesi caso per caso. Sono a conoscenza di un cittadino che doveva sborsare un milione di euro, ne ha pagato 50 mila».

