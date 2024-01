Multe, un salasso da un milione al mese 

Strisce bianche riservate ai residenti occupate da automobilisti senza contrassegno. La doppia fila, in certi orari e soprattutto in certe strade (del centro ma non solo). Quindi auto parcheggiate sui marciapiedi o sulle strisce blu, senza aver pagato il tagliandino. La buona notizia è che a Cagliari sono pochi gli automobilisti che commettono infrazioni che mettono in pericolo la sicurezza di altri automobilisti o pedoni o ciclisti o persone a bordo di monopattini (neanche il 9% quelle per il passaggio col semaforo rosso o per il superamento dei limiti di velocità). La cattiva notizia è che i cagliaritani alla guida sono molto indisciplinati quando vanno alla ricerca di un parcheggio. La sosta selvaggia è una piaga a Cagliari che l'amministrazione comunale combatte con sempre più decisione. A dirlo sono i numeri. Le sanzioni che gli agenti della polizia municipale hanno elevato nel 2023 contro i trasgressori (a vario titolo) dei parcheggi sono circa trentamila su oltre sessantaseimila complessiva, vale a dire ben oltre il 40%. Complessivamente, i cagliaritani al volanti si sono mangiati oltre 11 milioni di euro per le multe.

Nella media

«Da questi dati emerge che i cagliaritani alla guida non sono particolarmente virtuosi ma neppure tanto indisciplinati», spiega Giambattista Marotto, comandante della polizia municipale. «Cagliari è nella media», aggiunge. Tradotto: non siamo in un contesto così tanto indisciplinato. Però, spiega ancora Marotto, «occorre un supplemento di attenzione». «I dati dimostrano che lo scorso anno, grazie all’aumento del numero delle persone in servizio alla polizia locale, l’attività di contrasto è stata più penetrante ed efficace», afferma Alessandro Balletto, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Bacaredda. «Si tratta di numeri importanti per il Comune», aggiunge. «Il dato sul quale dobbiamo lavorare è quello relativo alle spese che i cittadini sostengono per vedersi recapitare le multe a casa: si parla di oltre mezzo milione di euro all’anno. Bisogna trovare un sistema migliore, beninteso che sul sistema digitale», cioè la comunicazione via pec, «siamo messi molto bene».

Sosta selvaggia

Comunemente viene definita sosta selvaggia, ma per il codice della strada e i vigili che ne seguono le regole, è una categoria che si articola in precisi e definiti comportamenti irregolari. A fronte dei quali i controllori della sosta fanno scattare la multa. La sosta che ha senz'altro dato più introiti è quella sulle strisce blu. Ovvero i parcheggi a pagamento, che spesso vengono occupati senza pagare o, più comunemente, senza pagare il prolungamento della sosta. Si parla di circa 17mila sanzioni elevate per questo. «Un comportamento che non deve esserci», premette il comandante della Polizia locale, «che però denota che alla base c’è sostanzialmente un errore delle persone», e non la volontà di utilizzare parcheggi blu a “sbaffo”.

Un’altra cattiva abitudine degli automobilisti cagliaritani è quella di utilizzare senza titolo i parcheggi bianchi riservati ai residenti. Soprattutto nelle strade dei quartieri storici, Stampace, Castello, Marina e Villanova. Per la stragrande maggioranza dei cagliaritani questo atteggiamento è la conseguenza della mancata apertura da parte dell’amministrazione dei tanti parcheggi in struttura, per i vigili una violazione al codice della strada.

Gli introiti

Che fine fanno, poi, i soldi che arrivano dalle multe? Una parte degli introiti, la legge prevede che almeno il 50% debba essere reinvestito in interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale, si utilizza per il potenziamento delle attività di controllo, incluso l’acquisto di nuove strumentazioni.

