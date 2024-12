Multe salate per chi occupa gli spazi destinati ai disabili 

Via libera al parcheggio gratuito e in sicurezza: le persone diversamente abili non dovranno più combattere per salvaguardare i diritti riconosciuti dalla legge.

Un disagio che aveva spinto gli interessati a scrivere una lettera al Comune di Arbus per chiedere immediati provvedimenti perché un «disabile non necessita di promesse, ha semplicemente bisogno di essere aiutato in concreto per sentirsi uguale agli altri nella vita di tutti i giorni». L’amministrazione si è attivata subito per realizzare l’area sosta riservata dalle strisce gialle nelle vie dove abitano coloro che hanno difficoltà a deambulare per raggiungere la porta di casa, ma anche nelle strade cittadine, nei pressi di servizi pubblici. «Prima di affidare l’intervento a una ditta specializzata - ricorda il comandante, Giovanni Steri - è stato necessario individuare i luoghi idonei, senza pendenza e lontano dai marciapiedi, ostacoli che avrebbero impedito di scendere comodamente dall’auto. Uno stallo è stato realizzato accanto alle strisce pedonali per raggiungere il Municipio. Era quello più richiesto per via dei servizi che offre il palazzo civico». Steri invita gli automobilisti al rispetto del posto riservato «pena una multa salata di 150 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente». (s. r.)

