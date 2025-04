Multe per l’abbandono di rifiuti 

A Pabillonis la videosorveglianza incastra diverse persone sorprese ad abbandonare rifiuti nelle zone periferiche del paese. E fioccano le multe. La più cara per un non residente, sorpreso e filmato in flagranza in tre diverse occasioni in via Baluana, una zona retrostante il cimitero comunale, mentre abbandonava sacchetti pieni di rifiuti domestici indifferenziati: a suo carico è prevista una sanzione penale di 10mila euro, che può essere ridotta a 2.500 euro se pagherà entro 30 giorni. I fatti si sono verificati il 16 e il 23 febbraio (in entrambi i casi, il personale comunale ha provveduto alla rimozione dei rifiuti) e il 24 marzo, quando l’uomo, del quale il Comune non ha reso note le generalità, è stato colto sul fatto e invitato a ripristinare i luoghi, cosa che ha fatto qualche giorno dopo.

Da qualche tempo il Comune ha avviato delle indagini sul fenomeno degli abbandoni di rifiuti che nonostante sia attivo il servizio di raccolta sembra sempre più diffuso. Si sono rilevati accumuli di immondizia in diverse zone del paese, come Pauli Sermentu e Is Arenas, aree non direttamente videosorvegliate. La polizia municipale è riuscita comunque a risalire ai trasgressori, frugando nei sacchi della spazzatura e rinvenendo nomi e indirizzi, oppure analizzando i filmati delle videocamere posizionate lungo le strade di accesso a quelle zone.

«La polizia locale sta vigilando affinché si rispetti l’ambiente», ha dichiarato il sindaco Riccardo Sanna, ringraziando gli agenti per il loro impegno e sottolineando la presenza in paese di un efficace sistema di videosorveglianza: «I controlli ci sono. Le telecamere, unite alle indagini, ci permettono di risalire ai responsabili anche tramite l’analisi dei passaggi su strade alternative e ingressi rurali».

Dalle indagini è emerso che all’interno delle buste non vi era nulla che non potesse essere normalmente conferito: è la mentalità a dover cambiare. «Le multe vengono inflitte anche con uno scopo deterrente», conclude Sanna, «nella speranza che i cittadini comprendano che esiste un servizio di nettezza urbana funzionante e che lasciare rifiuti nell’ambiente può essere dannoso».

RIPRODUZIONE RISERVATA