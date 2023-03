Multe, obiettivo 700mila euro 

Intanto, la Giunta su proposta del sindaco Massimiliano Sanna, ha stabilito come utilizzare i fondi. Una scelta, in realtà, obbligata dal momento che la norma prevede già come debba essere impiegato il 50%: un quarto a interventi di ammodernamento, sostituzione e messa a norma della segnaletica stradale; un quarto al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, anche attraverso l'acquisto di mezzi e attrezzature dei Corpi di polizia municipale; la restante parte al miglioramento della sicurezza delle strade.

Per le casse comunali una boccata d’ossigeno, anche se al momento è solo una previsione. Dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada l’amministrazione civica conta di ricavare quest’anno 711mila euro. Una cifra inferiore rispetto a quella incassata nel 2022, pari a poco meno di 840mila euro.

«La stima tiene conto – spiegano dagli uffici di piazza Eleonora – delle multe già elevate e del dato storico», anche se difficilmente si riuscirà a riscuotere l’intero ammontare.

La decisione

La spartizione

Entrando nel dettaglio, dei 350mila euro vincolati, 87.500 serviranno alla manutenzione degli impianti semaforici (35mila) e alla realizzazione di segnaletica e piste ciclabili (52.500); 100mila saranno invece ripartiti tra spese per attività di vigilanza e controllo (50mila euro), locazione e noleggio di beni e attrezzature (30mila), spese per il miglioramento del servizio (10mila) e per l’acquisto di macchine per gli uffici del servizio di Polizia locale (10mila euro).

La sicurezza

La parte più sostanziosa degli introiti, per un totale di 162.500 euro, sarà impiegata per finanziare le attività connesse al miglioramento della sicurezza stradale. Nello specifico, 63.600 euro copriranno i costi del personale a tempo determinato, 59.300 euro la quota riservata in maniera più generica alla circolazione, 25mila euro copriranno i costi per l’assistenza e la previdenza integrativa del personale, 10mila euro saranno destinati alla formazione e all’addestramento, il residuo di 4.600 euro servirà a coprire l’Irap del personale a tempo determinato.

Nella previsione sono contemplati anche 5.500 euro relativi a sanzioni da eccessi di velocità.

