Multe non pagate: caccia ai trasgressori 

Il Comune di Serramanna iscrive a ruolo oltre 27 mila euro di sanzioni per infrazioni al codice della strada non versati nei tempi stabiliti dai trasgressori. Si tratta di verbali di diversa natura (divieti di sosta, eccessi di velocità ma anche infrazioni amministrative) emessi nel 2020 dal corpo di Polizia locale che ora, davanti all’inadempienza dei trasgressori, ha inviato la lista di carico ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

“Approvazione del ruolo per la riscossione coattiva delle infrazioni al Codice della Strada relativo alle violazioni commesse nell'anno 2020”, è l’oggetto dell’atto firmato dal comandante dell’area Vigilanza del Comune Danilo Mascia. Sei ruoli, per 223 articoli (il numero dei contravventori) e 27.068 euro complessivi: ecco i numeri del ruolo coattivo approvato dalla Polizia locale e inviato all’agente della riscossione che, ora, provvederà all’invio ai trasgressori della cartella di pagamento. L’atto in questione rappresenta la cartina di tornasole dell’attività svolta dal corpo di Polizia locale di Serramanna, in campo per contrastare le infrazioni al codice della strada. (ig. pil.)

