Multe non pagate, buco da 800mila euro 

Solo un automobilista su tre paga regolarmente le sanzioni per sosta selvaggia, la percentuale sale invece al 56 per cento se le multe comportano punti in meno sulla patente. È la fotografia dell’evasione a Selargius sul fronte delle sanzioni emesse dalla Polizia locale nei confronti dei trasgressori del codice della strada, che crea un buco di oltre 800mila euro nel bilancio comunale.

Pochi pagano

Lo scorso anno la sosta selvaggia - causata da automobilisti selargini o di passaggio - è costata più di 600 verbali, con 779mila euro accertati. «Ma il Comune ha incassato solo il 31 per cento», ammette il comandante dei vigili urbani Marco Cantori, «una tendenza che si verifica ogni anno: il settanta per cento circa riceve la multa ma non la paga». C’è chi è stato sanzionato perché in sosta sulle strisce, altri sui marciapiedi o in prossimità degli incroci, altri ancora sono stati beccati senza assicurazione o revisione.

Il buco

Multe non pagate che negli anni fanno lievitare l’importo da recuperare. Le sanzioni emesse e non saldate nel 2018, per esempio, hanno creato un buco di oltre 800mila euro. Per la Polizia locale una doppia attività di recupero degli importi non versati negli anni, sino alla fase finale di riscossione gestita dall’Agenzia delle Entrate. «Prima della scadenza dei cinque anni mandiamo l’ennesimo avviso di pagamento ricordando l’importo della multa notificata, più gli interessi», spiega Cantori. «Così riusciamo a recupera circa un 25 per cento delle multe rimaste ancora da pagare. Se neanche così si riesce, si manda tutto all’Agenzia delle Entrate che emette le cartelle esattoriali: questo ci permette di recuperare un altro 30 per cento».

Eccesso di velocità

Diverso il discorso per le multe emesse per eccesso di velocità. «In questo caso il 56 per cento degli automobilisti sanzionati paga subito, ma solo perché vengono tolti punti dalla patente», dice Cantori. «Cosa che, a mio avviso, dovrebbe essere prevista anche per i recidivi della sosta in divieto». Unica nota positiva la comunicazione arrivata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di recente: «Viene confermato il corretto utilizzo dei proventi delle multe», sottolinea il comandante della Polizia locale ricordando le attività messe in campo per la sicurezza con la manutenzione della segnaletica e delle strade.

Mentre per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia si punta sui parcheggi pubblici: dopo piazza Martiri di Buggerru e via Tazzoli, ora si progetta una nuova area per la sosta in via Primo Maggio.

