Multe, nell’Isola un anno da record 

È l’Isola regina delle multe, seppure senza autostrade, né decine di autovelox ormai fuori legge dopo la riforma del Codice della strada. Gli automobilisti sardi nei primi nove mesi del 2025 sono stati stangati come nessuno in Italia (fatta eccezione per il piccolo Molise che ha visto quasi raddoppiare le sanzioni) pagando oltre 17 milioni in contravvenzioni, in crescita del 22,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Un risultato “straordinario” considerato anche il calo contemporaneo su base nazionale, dove gli incassi sono calati del 3,21% sfiorando gli 1,3 miliardi di euro.

Salasso

I numeri diffusi dal Codacons incoronano la Sardegna come incremento su base annua, ma confermano la leadership della Lombardia sui numeri assoluti. La regione del nord detiene infatti il primato degli incassi con ben 305,7 milioni di euro, seguita dalla Toscana con 131,4 milioni e dall'Emilia Romagna con 129 milioni. Fanalino di coda la Valle d'Aosta con poco più di 2 milioni di euro nel periodo considerato.

Tra le grandi città con più di 250mila abitanti Milano è in testa alla classifica delle entrate da multe con 123 milioni di euro di proventi, distaccando nettamente Roma, al secondo posto con 78,4 milioni e Firenze, al terzo con 39,4 milioni. Nei primi 9 mesi del 2025 i piccoli comuni con meno di 5mila abitanti hanno raccolto grazie alle sanzioni stradali ben 70,7 milioni di euro, cifra che sale a 92 milioni se si considerano i Comuni tra i 5mila e i 10mila abitanti, 125 milioni per quelli tra 10mila e 20mila abitanti, 219,6 milioni tra 20mila e 60mila abitanti, 215 milioni tra 60mila e 250mila.

Cambio di regole

«Le nuove regole introdotte dal Codice della strada e le novità in tema di autovelox non fermano le multe», conferma l’associazione dei consumatori, sottolineando che «sfiorano i 400 milioni di euro gli incassi delle amministrazioni con più di 250mila abitanti».

Chi sale e chi scende

Nel confronto con i dati relativi allo stesso periodo del 2024, emerge come le novità introdotte dal nuovo Codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre dello scorso anno attraverso un inasprimento delle sanzioni per alcune violazioni, e le successive modifiche alla regolamentazione degli autovelox (tipologie di strada su cui installare gli apparecchi di rilevazione della velocità, distanze minime autovelox, limiti di velocità massimi, ecc.) diventate operative lo scorso 12 giugno, non abbiano fermato le sanzioni verso gli automobilisti.

I numeri

Gli introiti da multe stradali registrano infatti un calo minimo del -3,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a -41,5 milioni di euro di proventi, con fortissime differenze sul territorio - rileva il Codacons - Il Molise ad esempio è la regione che segna il più forte incremento degli incassi, cresciuti nel periodo considerato del +86%.

Si riducono di quasi un quarto i proventi della Basilicata, -23,5%, e sensibili riduzioni si registrano anche in Sicilia (-18%). Sul fronte delle grandi città, il comune di Napoli è quello che registra le performance migliori, con gli introiti saliti del +41,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2024, e anche a Firenze le multe risultano in forte aumento, con entrate in crescita del +32,4%. I cali più forti a Palermo e Torino (-16%) e Roma (-11%).

Futuro

«I dati sui proventi da multe stradali potrebbero comunque a breve subire uno scossone», ricorda il Codacons. «Con l'avvio del censimento degli autovelox gli Enti locali che non comunicheranno tutti i dati sugli apparecchi di rilevazione della velocità saranno costretti a spegnere gli apparecchi a partire dal prossimo 30 novembre, rinunciando così al tesoretto garantito dagli autovelox disseminati sulle strade italiane, che solo nelle principali città valeva oltre 62 milioni di euro nel 2024».

RIPRODUZIONE RISERVATA