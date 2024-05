Multe, nel 2023 incassati 4,6 milioni  

Il Comune dalle multe ha incassato più 4 milioni e mezzo nel 2023. Per la precisione ammontano a 4.656.902 euro i proventi dalle sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. Un dato che emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni dei mezzi pubblici. Tra i capoluoghi di provincia sardi al secondo posto c’è Sassari, con 2.075.787 euro. Segue Nuoro con 447.251 euro, quindi Oristano con 86.480 euro.

Tra i piccoli comuni spicca il dato di Monastir che, con 4.452 abitanti, nel 2023 ha incassato la bellezza di oltre 2,2 milioni di euro. Per dare ancor più risalto a questo dato in proporzione esagerato basti pensare che, tra i comuni con meno di 5mila residenti, al secondo posto c’è Villasimius, che ha riscosso poco più di 148mila euro.

Calcolato anche il rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di residenti, anche se va precisato che in diverse aree molte sanzioni vengono inflitte a turisti e pendolari. Anche in questo caso al primo posto c’è Cagliari, con una sanzione pro capite pari a 31 euro. Seguono Sassari (17 euro), Nuoro con 13 e, infine, Oristano con 3 euro. Per rendere l’idea del dato di Monastir, il valore di “multa pro capite” nel piccolo Comune è di 494 euro.

