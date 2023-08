Multe negli sterrati, polemica di Ferragosto 

In una strada bianca, con un cartello scolorito e mal ridotto che neppure si nota, si vedono solo le multe. I verbali sono stati trovati sul parabrezza delle auto da vacanzieri che hanno scelto le coste sanveresi per le vacanze. E scoppia la polemica fra turisti e polizia locale.

La protesta

Un gruppo di villeggianti se la prende con i vigili urbani del Comune di San Vero Milis che puntualmente, nel fine settimana, arrivano alla caccia di indisciplinati patentati. «Soprattutto la domenica - denuncia a nome di tutti, Flavio Lai- viene seminato il panico tra i residenti e gli avventori di un chiosco nella borgata marina di Su Crastu Biancu. Si invoca il rispetto del codice della strada, in una zona dove praticamente una strada vera e propria neppure esiste». Secondo i vacanzieri «vista l'impossibilità di realizzare una zona attrezzata con parcheggi e servizi a pagamento in un’area polverosa, maestrale, forse è più semplice fare cassa con un prelievo coattivo dalle tasche di quelle persone che decidono di trascorrere le vacanze da queste parti». Le auto sono state “colpite” «per non aver rispettato - evidenzia ironicamente Lai- il visibilissimo e nuovissimo cartello stradale che spunta nelle vicinanze» riferendosi a un cartello poco visibile e scolorito.

Il Comune

Il sindaco Luigi Tedeschi, contattato diverse volte, per il momento ha preferito non rispondere ma è indubbio che il fenomeno delle multe sta indispettendo tanti turisti. Fenomeno non nuovo peraltro da queste parti. Qualche tempo fa un gruppo di turisti seccati per le multe continue a Sa Mesa Longa, aveva investito del problema il comitato che sollecitava la riapertura al traffico del lungomare tra Mandriola e Putzu Idu per comprendere se ci fossero gli estremi per mandare avanti un’azione legale contro il Comune. Diversi automobilisti furono multati con 100 euro per la la sosta sulle dune. In quel caso il nodo del contendere riguardava se le auto fossero realmente sulle dune. Altre storie, ma le multe continuano a resistere nel tempo.