Polizia locale.
04 dicembre 2025 alle 00:26

Multe mai pagate, pronti 4.500 avvisi 

Entrate previste per un milione e mezzo «ma l’incasso sarà del 9 per cento» 

A Oristano il sistema delle multe scricchiola e sono i numeri ufficiali a confermarlo. L’ultima determinazione del settore Polizia locale fotografa una realtà impietosa: a fronte di ruoli per oltre un milione 451mila euro relativi alle sanzioni del 2023, dei residui dal 2019 e del primo semestre 2024, il Comune riesce effettivamente a incassare appena 130.595 euro.

L’analisi

«L’analisi della riscossione dell’ultimo quinquennio evidenzia incassi per circa il 9%» riporta testualmente il documento firmato dal dirigente Gianni Uras, lasciando poco spazio alle interpretazioni.

Nello specifico, il ruolo per il 2023 e i residui dal 2019 ammonta a 1.026.434,43 euro, mentre il primo semestre 2024 pesa per altri 424.627,06 euro. In totale si tratta di 4.372 contravvenzioni inviate alla riscossione coattiva: 2.952 riferite al 2023 e agli anni precedenti, e 1.420 al periodo gennaio-giugno 2024. Numeri elevati che però non si traducono in entrate vere per le casse comunali.

Poche speranze

Non a caso, nella stessa determina si legge che, viste «le impugnazioni e insolvibilità», il Comune è costretto ad accantonare come fondo crediti di dubbia esigibilità oltre un milione 320mila euro. Eppure l’ingranaggio della macchina burocratica va alimentato a prescindere, con costi non indifferenti.

Le spese

Solo per spedire i bollettini relativi a questo nuovo ruolo, quest’anno il Comune spenderà 84mila euro. Praticamente, più di quanto realisticamente incasserà dalle 4.500 multe inviate alla riscossione coattiva. A questo si aggiunge il lavoro amministrativo necessario per gestire ogni fase del procedimento, dalle verifiche preliminari alla trasmissione dei ruoli al concessionario, passando per la predisposizione degli atti interni.

Parallelamente, l’Amministrazione ha avviato una nuova procedura di gara per la gestione delle pratiche sanzionatorie del triennio 2026/28, stimando un valore contrattuale presunto di 263.650 euro e un impegno complessivo che, tra proroghe e accantonamenti, arriva fino a 351.326 euro. Il cronoprogramma impegna risorse fino al 2031, con rate annuali che oscillano tra i 59mila e gli 87mila euro, necessarie per garantire continuità operativa al servizio.

I conti

In altre parole, per far funzionare il sistema delle multe, nel prossimo quinquennio il Comune spenderà più di un terzo di quanto teoricamente dovrebbe incassare dai ruoli appena approvati, e quasi tre volte più di quanto realmente riesce a recuperare sulla base dell’esperienza degli ultimi anni. Il paradosso è evidente.

L’amministrazione si prepara a spedire migliaia di cartelle a fronte di costi certi e immediati, mentre gli incassi restano un miraggio. E la forbice tra ciò che il Comune dovrebbe introitare e ciò che realmente incassa continua ad allargarsi, anno dopo anno, con una capacità di recupero che si ferma stabilmente sotto la soglia del 10%.

