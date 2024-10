Multe, le mille scuse dei quartesi 

«Ma sta scherzando? Ma vuole multare me? E per quale motivo?. Non lo vede che se non indosso la cintura è perché ho la pancia pronunciata, quindi ho gli stessi diritti delle donne incinta». Va da sé che il signore sovrappeso, la sanzione se l’è beccata lo stesso. È soltanto l’ultimo di un lunghissimo elenco di automobilisti che ogni giorno inventano qualsiasi scusa per evitare le multe una volta colti in flagrante, che sia per divieto di sosta, per eccesso di velocità, per rifiuti non conformi depositati fuori casa e così via.

«Corro in ospedale»

Non c’è dubbio che al primo posto ci siano le fantasmagoriche scuse per essere stati colti in eccesso di velocità. E allora ecco la più gettonata: «Sto correndo in ospedale, mia moglie sta male, non potevo certo andare piano, non lo vede che sono preoccupatissimo». Ancora più esperto è chi si addentra in spiegazioni mediche: «Mi ha chiamato mia moglie ha la glicemia a trecento, sto correndo a casa e poi dobbiamo andare in ospedale», come se non fosse più comodo chiamare un’ambulanza. E c’è persino, chi deve correre di fretta a lavarsi perché «non riuscivo a trattenerla, mi perdoni ma me la sono fatta addosso».

I numeri

Poi c’è il divieto di sosta. Lo scorso anno sono state ottomila le multe per questo tipo di infrazione con auto parcheggiate sulle strisce pedonali, davanti ai passi carrabili, nei posteggi per i disabili e persino in mezzo alla strada. Delle multe della Polizia locale la maggior parte, oltre 6 mila, hanno riguardato la sosta in area vietata, ossia al di fuori delle strisce blu o in zone di divieto. A queste si aggiungono 187 sanzioni per sosta in aree riservate ai disabili, 191 per la sosta sul marciapiede e 141 sulle strisce.

«Devo andare in bagno»

Altre 263 multe riguardano invece le auto in sosta davanti ai passi carrabili, spesso rimosse anche con il carro attrezzi. E le scuse per evitarle sono infinite. «Ho dovuto lasciare l’auto sulle strisce perché mi scappava da andare in bagno. Non ci crede? Venga al bar con me e il barista glielo potrà confermare» e ancora «ho avuto un abbassamento di pressione, mi sono dovuta fermare al volo per andare al bar a prendere un bicchiere d’acqua». Poi ci sono gli stranieri o meglio quelli che fingono di non capire ma poi mostrano la patente e il cognome non tradisce.

Capita anche di essere scoperti mentre si lasciano in strada di fronte a casa propria, bustoni neri pieni di rifiuti. «Ma scherza? Mica le dovevo lasciare qui le buste. Le ho solo poggiate un attimo ma le devo portare da mia mamma e poi dentro non c’è spazzatura».

Il dramma degli automobilisti sono poi le processioni. Non sopportano deviazioni e strade chiuse e così quelli con cui prendersela sono prima di tutto i vigili che indicano i percorsi alternativi. «Vi rendete conto che questo è un sequestro di persona? Mi spiega come faccio a tornare a casa?».

