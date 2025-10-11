«Multe inevitabili per chi trasgredisce le regole della Ztl» 

«C’è una spiegazione alle sanzioni che i cittadini stanno ricevendo per essere passati nella zona a traffico limitato. Purtroppo saranno più delle 500 già segnalate ma ovviamente a qualsiasi errore, se segnalato e verificato, si potrà porre rimedio. Lo garantisce l’assessore e vicesindaco Francesco Melis dop le polemiche dei giorni scorsi.

«Il rilevamento e le sanzioni relative al transito non autorizzato nelle Ztl – spiega - ha avuto decorrenza dal primo luglio scorso. Precedentemente è stato attivato un cosiddetto periodo di preesercizio finalizzato alla verifica sul corretto funzionamento dell'impianto che si è concretizzato con una attestazione e una comunicazione inviata al Ministero competente e alla Motorizzazione Civile». L’assessore precisa che il periodo sperimentale doveva durare almeno 30 giorni ma «il Comune ha invece ritenuto opportuno estendere tale periodo a 7 mesi e mezzo ovvero dal 13 novembre 2024 al 30 giugno 2025 proprio per evitare eventuali sanzioni per i più distratti». L’impianto è omologato e approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e in regola con le altre disposizioni normative di settore: «A seguito di avviso di notifica di violazione del primo lotto di verbali inviato ai cittadini, – continua Melis - alcuni di questi si sono recati presso gli uffici per regolarizzare la loro situazione ma tra questi c’è chi in sede di richiesta pass aveva comunicato una targa sbagliata. Inoltre alcune persone diversamente abili titolare di Cude hanno transitato nelle aree pedonali senza aver comunicato il possesso di tale autorizzazioni e ci sono state altre situazioni prese in carico dagli Uffici preposti». In una decina di casi si è archiviato tutto in autotutela come previsto dalla normativa senza portare i trasgressori a spese aggiuntive quali ricorsi al prefetto o al Giudice di Pace. Infatti, ad oggi non risultano ricorsi presentati tramite il Comando.

Potrebbero esserci stati altri errori, come ad esempio è emerso per i casi dei cittadini segnalati nei giorni scorsi a L’Unione Sarda: «Non risultano verbali emessi nei loro confronti riconducibili alla Ztl. – dice l’assessore – Pertanto, il Comando rimane e rimarrà a disposizione nello spirito di massima collaborazione e trasparenza al fine di derimere eventuali perplessità o dubbi, con l'obiettivo comune di garantire un’ordinata convivenza civile. Per questo motivo chiunque dovesse riscontrare delle anomalie o possibili errori nell’attribuzione della sanzione non si preoccupi, non dovrà far altro che andare al comando segnalare l’errore compilare l’apposita modulistica predisposta e non pagare nulla». Infine, per quanto riguarda la protesta per l’eliminazione di alcuni parcheggi si evidenzia «che negli stessi punti dove sono stati eliminati era già vietata la sosta in quanto lo spazio residuo della carreggiata non permetteva il passaggio dei mezzi di soccorso e igiene urbana. L’amministrazione negli ultimi due anni ha invece aumentato di 150 posti il numero dei parcheggi per il centro storico in tre zone». Nulla però si potrà far e per togliere eventuali multe a chi, senza avere il pass, continuerà a passare nei varchi e ad occupare i parcheggi riservati ai residenti senza titolo.

