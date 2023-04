Multe in Ztl: «Risolveremo» 

Il sindaco Mario Conoci si è già recato dalla prefetta Paola Dessì per cercare di risolvere il pasticcio delle sanzioni in Ztl. Lo ha annunciato ieri l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras, intervenuto all’assemblea straordinaria del comitato di quartiere L’Alguer Vella interamente dedicata alle centinaia di multe recapitate all’indirizzo di alcuni residenti, una quindicina, tra coloro che si erano dimenticati di rinnovare il pass entro i tempi stabiliti, cioè il 31 dicembre. Nel gruppo dei “castigati” anche il docente della facoltà di Architettura, Nicolò Ceccarelli, arrivato con la mazzetta di raccomandate verdi. «Con quello che pagherò considero rinnovato il mio pass per i prossimi trent’anni», ha cercato di scherzare. Accanto a lui una giovane mamma che, avendo un figlio con disabilità, ha dovuto utilizzare la macchina più di altri, mattina e pomeriggio, collezionando anche due sanzioni al giorno.

Nessuna proroga

Tutti hanno ammesso di aver scordato la scadenza per il rinnovo dell’autorizzazione, anche se in verità avevano capito che fosse stata concessa una proroga, di cui però non c’è traccia. «Lo scorso anno, a causa del Covid, non avevamo dovuto rinnovare il pass – raccontano – e così ci siamo dimenticati. Ma le multe sono arrivate tutte insieme, – la lamentela generale – perché se fosse arrivato subito il primo verbale, noi ci saremmo potuti mettere in regola. Avrebbe funzionato come promemoria». L’assessore Piras ha voluto rassicurare anche perché ha capito che non c’è stata malafede. «Diciamo che il problema si risolverà», ha dichiarato il componente della giunta anche per stemperare subito il clima di tensione che aleggiava nella sala Don Gallo, dove i residenti del quartiere antico si erano dati appuntamento su iniziativa di Alessandra Casu, la presidente del comitato di quartiere.

«La buona notizia è che le telecamere funzionano bene», ha proseguito l’assessore all’Urbanistica, avvertendo i residenti del centro storico che da metà maggio gli occhi elettronici ai varchi, in entrata e in uscita, saranno addirittura potenziati. Una misura che gli abitanti del quartiere, in ogni caso, hanno accolto con favore. Ora si spera nell’intervento della prefetta per l’annullamento di tutte le sanzioni.