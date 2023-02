Multe, il Comune non rinuncia agli interessi 

I numeri altissimi (oltre 10 milioni di euro) dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate riscossioni spingono il Comune a dire no allo stralcio automatico delle cartelle previsto dalla legge di Bilancio. Luisa Murru e Gianluca Lampis, sindaca con delega al Bilancio la prima, vicesindaco il secondo, spiegano i motivi della scelta, che si coniuga nell’ammontare dei crediti vantati dal Comune dal 2000 al 2022: tra tributi e sanzioni per infrazioni al codice della strada (con le multe dell’autovelox sulla 131 a fare la parte del leone) oltre 10 milioni di euro. Da qui la delibera del Consiglio comunale di “diniego stralcio parziale”, che dice no al colpo di spugna (la cancellazione sarebbe stata automatica) di 2 milioni e 540 mila euro fra interessi e sanzioni da multe per infrazioni al Codice della strada.

Le motivazioni

«Approvare il diniego allo stralcio automatico delle cartelle è stato un atto necessario sotto vari punti di vista», rileva Murru. «Dal punto di vista economico non approvarlo avrebbe arrecato un danno patrimoniale al Comune. Dal punto di vista morale, invece, lo stralcio delle cartelle avrebbe rappresentato una mancanza di rispetto verso tutti i cittadini che, pur con sacrifici, hanno sempre pagato quanto dovuto». L’azione dell’esecutivo ha un faro: «La legalità e il rispetto delle regole, uguali per tutti, devono sempre guidare l'operato dei cittadini e ancor più di noi amministratori». Insomma: il no al condono dall’esecutivo della sindaca Murru (che non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di rinunciare a sanzioni e interessi delle multe autovelox) non lascia spazi all’immaginazione. «L’annullamento automatico, per i Comuni, opera in regime parziale, stralciando esclusivamente interessi e sanzioni per quanto riguarda i tributi comunali e solo gli interessi per le sanzioni amministrative comprese quelle del codice della strada», spiega il vicesindaco Gianluca Lampis.

I numeri

L’ammontare dei carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a 1.000 euro è di 10.050.000 euro, di cui sarebbero stralciati automaticamente circa 2.540.000 euro. «Abbiamo deliberato il diniego per non favorire coloro che abitualmente non pagano le tasse, creando un grave danno economico all’ente e non garantendo la giusta equità fiscale». Per i debitori esiste la possibilità di avvalersi della definizione agevolata dei contenziosi, per i ruoli iscritti dal 1 ° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che prevede la cancellazione di interessi e sanzioni a carico del contribuente che manifesta la volontà di pagare la parte capitale del debito, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate.