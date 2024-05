Multe, i conti non tornano 

Parcheggi multipiano semivuoti e auto parcheggiate in divieto di sosta. Bizzarrie del traffico cittadino che lo scorso avrebbero dovuto portare nelle casse civiche oltre due milioni di euro per violazioni al Codice della strada. Il problema è che “ufficialmente” questi soldi non risultano.

Incasso ufficiale

Secondo i dati pubblicati nel portale Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici che rivela puntualmente gli incassi e i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche) e analizzati da Facile.it, alla voce “entrate extratributarie” corrispondono infatti appena 86mila euro di incassi da sanzioni nel 2023.

L’incongruenza non è da poco: difficile credere che la quasi totalità degli automobilisti sanzionati dimentichi, volontariamente o meno, di pagare il verbale.

D’altra parte è ancora più inverosimile un errore del Siope che fotografa in maniera puntuale incassi e pagamenti di tutte le amministrazioni pubbliche.

«C’è un errore»

Quale sia la ragione del disallineamento tra i dati comunicati dai vigili urbani e quelli caricati nella piattaforma del ministero dell’Economia non è chiaro neppure allo stesso vicecomandante della Polizia locale, Roberto Chessa: «C’è senza dubbio un errore, significherebbe che lo scorso anno quasi non abbiamo lavorato, la realtà è molto differente».

Un errore che probabilmente è da ricercare nell’imputazione dei codici di riferimento da parte del Comune. Altro che tre euro di multa pro capite, come analizzato da Facile.it, il conto per gli oristanesi sarebbe ben più salato.

I dati del comando

«Nel 2023 abbiamo emesso 17.724 verbali, la maggior parte per divieto di sosta», fa sapere Chessa. Pochi parcheggi o automobilisti particolarmente indisciplinati? «Direi più la seconda - dice senza esitazione il vice comandante - diversamente i parcheggi di via Mariano IV, quello di via Verdi e di via Carducci lavorerebbero a pieno regime, invece sono poco utilizzati». Nella classifica delle infrazioni più comuni in cui incappano gli oristanesi al volante, c’è in testa il parcheggio selvaggio con 8.310 verbali: auto lasciate a ridosso degli incroci, sulle strisce pedonali, nelle aree destinate alla sosta degli autobus o, peggio ancora, ai disabili. Nel conto sono da inserire anche le sanzioni per mancata esposizione del ticket sulle strisce blu o per lo sforamento dell’orario. La multa base è di 42 euro, 29,40 se pagata entro cinque giorni, se poi scatta la rimozione con il carro attrezzi sono dolori. «I periodi più “sensibili” in questo senso sono la Sartiglia, la manifestazione estiva Shopping sotto le stelle e la pulizia delle strade», spiega Chessa.

Le irregolarità

Passaggio col semaforo rosso, guida al cellulare, senza cintura e altre infrazioni al Codice della strada hanno portato all’emissione di altri 3.800 verbali. Non arrivano a cento, invece, quelli elevati grazie all’autovelox. Più proficuo l’utilizzo del Targa scanner, apparecchio che, inquadrando la targa dei veicoli, consente alla polizia municipale di controllare in tempo reale lo stato dell’assicurazione e delle revisioni per ogni veicolo e che nel 2023 ha consentito di scovare quasi 600 irregolarità.

RIPRODUZIONE RISERVATA