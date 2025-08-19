VaiOnline
Porto Ferro.
20 agosto 2025 alle 00:12

Multe e sigilli nel campeggio abusivo 

Scoperto e smantellato un piccolo campeggio abusivo tra il lago di Baratz e Porto Ferro. Sono stati gli agenti della Polizia locale a presentarsi ieri mattina alle 7 nell’area che alcune persone avevano adibito a spazio di permanenza con tanto di roulotte. Alla Municipale la situazione illegittima era già stata segnalata. Davanti agli occupanti dell’area le forze dell’ordine si sono presentate con la notifica della contestazione di campeggio abusivo. La mini struttura era priva di autorizzazione e non rispettava le norme di igiene e di sicurezza previste per legge. Ma a parte l’inevitabile sgombero la polizia locale ha dovuto anche comminare una serie di multe da 500 euro l’una, da destinare ai responsabili. Questi ultimi, peraltro, come hanno documentato gli agenti, avevano lasciato nella pineta diversi rifiuti, tra bicchieri di plastica, lattine e altra spazzatura. Ai presenti non è rimasto nulla o quasi di ciò che si erano portati sul posto perché sono stati messi sotto sequestro, e portati nel Comando di via Carlo Felice, compresi tende e tutto il materiale da campeggio.

«La tutela dell’ambiente - commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Pierluigi Salis – ma anche l’incolumità di ciascuno e la sicurezza della collettività, iniziano con il rispetto delle regole. Certe condotte non sono accettabili». (e. f.)

