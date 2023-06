Multe e cartelle, addio raccomandate: ci sarà solo la Pec 

La rivoluzione digitale va sempre più veloce e ora in Italia aggiunge un altro tassello nel rapporto Pubblica amministrazione-cittadini. Dal 6 luglio infatti gli enti locali e centrali, ma anche i professionisti abilitati, invieranno le principali comunicazioni agli utenti, come multe, cartelle esattoriali e avvisi, esclusivamente via Posta elettronica certificata. A confermarlo è stata una nota dell’Agenzia per l’Italia digitale, che ha annunciato l’uso esclusivo del domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale.

Adesioni

In realtà la piccola grande rivoluzione digitale è già partita da qualche giorno: il 6 giugno scorso ha aperto i battenti infatti l’Inad, l’Indice nazionale dei domicili digitali nel quale, appunto, i cittadini potranno registrare un indirizzo Pec sul quale ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica amministrazione.

Come detto, si tratta di un recapito digitale utile per ricevere informazioni con valenza legale da parte della Pa. Si intendono quindi rimborsi fiscali, multe o detrazioni d’imposta. Le comunicazioni saranno notificate in tempo reale con alcuni vantaggi per i cittadini come quello di avere a disposizione la documentazione subito e in un unico spazio virtuale.

Le modalità di adesione all’elenco nazionale sono relativamente semplici: per inserire il proprio domicilio digitale sarà sufficiente entrare nell’apposito portale e registrarsi al servizio utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo Pec per sceglierlo quindi come unico domicilio digitale.

Elenco

Chiunque potrà consultare liberamente il registro dall’area pubblica del sito, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona. La Pa, ad esempio, prima di inviare una raccomandata dovrà verificare se per quel codice fiscale c’è già attivato un domicilio digitale e anche gli avvocati potranno utilizzare l’Inad per inviare le notifiche in proprio.

