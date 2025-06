Multe da record: incassati 1,4 milioni 

Record di multe e record casse piene nel 2024. Tutto merito, soprattutto, del tanto odiato photo red, la telecamera sistemata al semaforo all’incrocio tra viale Colombo e via Bonaria che non lascia scampo a chi passa con il rosso e che in un anno (da luglio del 2024 a luglio del 2025) ha mietuto quasi 6mila vittime. Così l’incasso delle contravvenzioni arriva a 1 milione e 400 mila euro rispetto ai 360 mila del 2023.Cifre che, sia ben chiaro, l’amministrazione comunale investirà sulla sicurezza stradale in una percentuale, è stato chiarito, «ben più alta rispetto al 50 per cento previsto per legge».

Il dettaglio

Ovviamente, a influire non è stato solo il photo red ma anche la pioggia di multe per divieti di sosta. Da gennaio 2024 a gennaio del 2025 sono state 10.199 le sanzioni: 4.762 quelle inflitte dagli ausiliari di controllo alle strisce blu, il resto dagli agenti della Polizia locale. Cogliere sul fatto chi parcheggia sulle strisce blu senza esporre il tagliando o chi arriva oltre l’orario previsto non è difficile grazie ai nuovi sistemi a disposizione degli ausiliari che hanno con loro un palmare che permette di verificare in tempo reale chi sono i trasgressori. La sanzione è di 38 euro, che si riduce a 27 se si paga entro i primi 5 giorni.

Al Comando

«Il Comando di Polizia locale è costantemente impegnato nell’attività di controllo e verifica del rispetto dei Codice della Strada, supportato dalle tecnologie digitali di cui siamo in possesso», spiega il vicecomandante Antonello Angioni. «Gran parte delle sanzioni ha interessato i divieti di sosta, in particolare a veicoli parcheggiati negli stalli blu senza esporre scontrino di pagamento oppure oltre il limite di tempo consentito». Detto questo, «sicuramente nel totale dell’ultimo anno influisce in maniera rilevante il dato riguardante il passaggio col rosso nell’incrocio tra viale Colombo e via Bonaria, dove si è reso necessario intervenire per garantire maggiore sicurezza ad automobilisti stessi e pedoni».

Tecnologia

Perché infatti nonostante la telecamera e nonostante le multe, all’incrocio si continua a passare con il rosso. Vedere per credere: basta fermarsi a ridosso dello svincolo per pochi minuti per notare almeno due-tre auto che non rispettano il semaforo.E, a fronte delle tantissime proteste, i ricorsi in poco meno di un anno sono appena due: colpa, dicono gli automobilisti, di trafile burocratiche troppo lunghe che inducono a lasciar perdere e a pagare la multa. Ma c’è anche chi chiede di vedere la foto e inesorabilmente constata di avere commesso l’infrazione».Le multe appunto sono salate: si va dai 167 euro se si commette l’infrazione di giorno, ai 222 euro dopo le 22 con la decurtazione, in entrambi i casi, di sei punti dalla patente. Se si paga entro cinque giorni si ha una riduzione del 5 per cento, se invece si paga oltre 60 giorni, le multe salgono a 332 euro di giorno e 433 euro di notte. E sono numerosi i cittadini, soprattutto pedoni, che chiedono di sistemare telecamere anche in altri incroci.

