Multe arretrate, uno su 10 paga 

«L’analisi della riscossione dell’ultimo quinquennio evidenzia incassi per circa il 9 per cento delle somme presunte», spiegano in Comune. Tra chi contesta appellandosi al Tar e chi non paga perché non ce la fa o perché semplicemente non ha voglia di scucire il soldo, di fatto la riscossione attraverso l’Agenzia delle Entrate, reparto Riscossione, non arriva al 10 per cento della somma complessiva. Tornando indietro negli anni, il gioco tra cattivi pagatori e il Comune si è fatto sempre più duro.

Sulla somma arretrata quantificata complessivamente in 226.619,83 euro per 1.427 contravvenzioni l’ipotesi è di portare a casa 20.395,78 e accantonare la parte restante, 206.224,05, nel fondo “crediti di dubbia esigibilità” o, come si dice, “a babbo quasi morto”. Come mai così poco? La valutazione è matematica.

Se quattro anni fa da chi in prima e seconda battuta aveva risposto picche alla chiamata per aver violato le norme del Codice della strada il Comune recuperava il 31 per cento delle multe passate alla riscossione coattiva attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel 2022 l’ipotesi è di incamerare appena il nove per cento sulle multe 2021 e anni precedenti.

Se quattro anni fa da chi in prima e seconda battuta aveva risposto picche alla chiamata per aver violato le norme del Codice della strada il Comune recuperava il 31 per cento delle multe passate alla riscossione coattiva attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel 2022 l’ipotesi è di incamerare appena il nove per cento sulle multe 2021 e anni precedenti.

Sulla somma arretrata quantificata complessivamente in 226.619,83 euro per 1.427 contravvenzioni l’ipotesi è di portare a casa 20.395,78 e accantonare la parte restante, 206.224,05, nel fondo “crediti di dubbia esigibilità” o, come si dice, “a babbo quasi morto”. Come mai così poco? La valutazione è matematica.

L’analisi

«L’analisi della riscossione dell’ultimo quinquennio evidenzia incassi per circa il 9 per cento delle somme presunte», spiegano in Comune. Tra chi contesta appellandosi al Tar e chi non paga perché non ce la fa o perché semplicemente non ha voglia di scucire il soldo, di fatto la riscossione attraverso l’Agenzia delle Entrate, reparto Riscossione, non arriva al 10 per cento della somma complessiva. Tornando indietro negli anni, il gioco tra cattivi pagatori e il Comune si è fatto sempre più duro.

I precedenti

Nel 2018 il Comune rendeva esecutivo e affidava all’Agenzia delle Entrate per la riscossione un ruolo dell’importo complessivo di 844.889,29 euro per 3.813 verbali elevati nel 2017 e residui anni precedenti. L’ipotesi evidenziata nella determinazione del dirigente del settore vigilanza e trasporti impegnava nel fondo “crediti di dubbia esigibilità” la somma di 582.973,61 euro considerato che l’analisi della riscossione del quinquennio «evidenziano – si leggeva - incassi per circa il 31 per cento». Pari quindi a 261.915,68. La percentuale del 31 per cento veniva confermata per le multe relative al primo semestre 2019: 353.371,31 di cui 243.826,20 passati al fondo crediti di dubbia esigibilità e 109.545,11 euro di possibile incasso. E così anche nel secondo semestre: totale multe 344.260,35 euro, incasso previsto valutato in 196.720,71 euro e 237.539,64 euro mandati al solito fondo di riserva.

La diminuzione

A dicembre 2020 per le sanzioni del 2019 e annualità precedenti, le considerazioni del dirigente cambiano. L’importo arretrato su 3.433 contravvenzioni per violazioni al codice della strada era dato in 766.688,36 euro di cui 191.672,09 di possibile incasso mentre 575.016,27 veniva accantonato nel fondo dei crediti di dubbia esigibilità pari al 25 per cento della somma complessiva. La diminuzione degli incassi dal 31 delle somme presunte «è dovuta – spiegava il dirigente - ai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid che hanno differito al 31 dicembre 20209 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento affidate alla riscossione». Nel 2021 non c’è traccia di riscossione coattiva relativa al 2020, nel 2022 con il Covid in calo la percentuale sprofonda al 9 per cento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata