Multe annullate, decidono i sindaci 

In Sardegna ammonta a quasi 50 milioni di euro il gruzzoletto che i Comuni possono incassare dalle sanzioni stradali, due terzi dei quali non ancora riscosso, tanto per far capire quanto possano fare gola decine di milioni di euro ancora incassabili.

Nel mentre l'Agenzia della Riscossione ha predisposto sul proprio sito il modulo per le amministrazioni locali per consentire a queste ultime di ufficializzare la decisione.

Dire sì alla rottamazione delle sanzioni significherebbe infatti rinunciare a milioni di euro preziosissimi per far quadrare i conti di bilancio; il contrario invece si tradurrebbe in un brutto contraccolpo di immagine per le Giunte che non vorrebbero certo inimicarsi la cittadinanza.

La patata bollente il Governo l’ha passata nelle mani degli incolpevoli sindaci. A loro infatti toccherà decidere entro il 31 gennaio se aderire o meno allo stralcio dei verbali entro i mille euro previsto dalla nuova legge di bilancio. Una scelta difficilissima per gli amministratori, soprattutto in questo periodo di crisi in cui i costi di illuminazione sono saliti alle stelle.

Dubbio

Le regole

La premier Meloni si è trasformata in questa occasione in una perfetta “Ponzio Pilato” lavandosi le mani da possibili polemiche e consegnando ai sindaci l’ultima e più difficile scelta. La legge di Bilancio 2023 prevede per le cartelle arretrate fino a mille euro e affidate alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 l'annullamento automatico il prossimo 31 marzo.

In realtà si tratterà di in condono parziale visto che per le multe stradali l'annullamento riguarderà solo gli interessi. Mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute. Questo però non sminuisce comunque i potenziali ammanchi a cui andrebbero incontro i bilanci comunali.

Le proteste

Emiliano Deiana, presidente regionale dell’Anci, l’associazione dei comuni sardi, non ci sta: «È inaccettabile che il Governo faccia ricoprire ai sindaci il ruolo del “poliziotto cattivo” e decidere se stralciare o meno le multe. Soprattutto perché i ricavi delle sanzioni sono per le amministrazioni locali crediti preziosissimi, definiti esigibili e tra l’altro già messi a bilancio. Rinunciarvi sarebbe quindi difficile per le casse comunali».

Il rappresentante dei sindaci non nasconde le perplessità: «Siamo di fronte a uno strumento che non va nella direzione che speravamo e non sembra concepito in maniera seria. Non è infatti giusto non prevedere delle compensazioni per le mancate entrate di chi vorrà aderire alla rottamazione e vedrà perciò mancati introiti pesantissimi». «Senza contare il fattore etico», conclude Deiana. «Sarebbe infatti una doppia beffa per chi le tasse le paga sempre e con puntualità vedere coloro che invece non saldano i propri debiti con le amministrazioni locali venire puntualmente graziati».

