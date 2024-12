Multe ai no vax, strappo di Forza Italia 

La maggioranza prosegue sulla strada del Milleproroghe anche se non sempre in maniera compatta: se la Lega esulta per la cancellazione delle sanzioni a chi non si è vaccinato contro il Covid, Forza Italia insiste nel difendere quell’obbligo e rimanda alla discussione in Parlamento, quando il decreto approderà per la conversione in legge.

La partita aperta

Il nuovo testo del decreto Milleproroghe, approvato lunedì dal Consiglio dei ministri, fa slittare anche per il 2025 l’aggiornamento biennale all'inflazione delle multe stradali. Sulle multe ai no vax, invece, la partita potrebbe non essere del tutto chiusa. O, quantomeno, la maggioranza potrebbe di nuovo votare in modo diverso quando la norma arriverà in Parlamento. Da una parte c’è la Lega che ha voluto la loro cancellazione, che comunque non prevede rimborsi per chi le ha già pagate, e dall’altra c’è Forza Italia che si rifiuta di votare «l’amnistia alle multe». Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, ricorda che i partiti della maggioranza vanno «avanti uniti e coesi. Poi è ovvio che alcune questioni non vengono condivise da tutti. Sulla questione dei vaccini noi ritenemmo giusto multare chi non ha contribuito a uno sforzo del Paese. Ma non si sta discutendo dell’uso o meno dei vaccini, al quale questo governo è favorevolissimo».

Frizioni in Commissione

Intanto, mentre il Mef è al lavoro per trovare il giusto equilibrio costi-benefici dell’emendamento che ridurrà l'Ires per le imprese, atteso in commissione Bilancio alla Camera domani, i lavori parlamentari vanno avanti e si registrano già le prime, fisiologiche, frizioni. Il casus belli è la bozza di un emendamento del ministero dell’Istruzione che porterebbe all’assunzione di 5mila insegnanti di sostegno in più. Una misura che costerebbe 81,8 milioni di euro per il 2025 e 245 milioni dal 2026, e che verrebbe coperta utilizzando in parte il Fondo per il sistema scolastico e in parte riducendo le risorse destinate alle supplenze brevi. L’opposizione, irritata per i testi che non ha visionato, chiede lo stop dei lavori. Il sottosegretario al Mef Federico Freni offre le scuse del governo e chiude il primo incidente ufficiale della pre-maratona che dovrebbe portare, entro la prossima settimana, all'approvazione della legge di bilancio alla Camera.

RIPRODUZIONE RISERVATA