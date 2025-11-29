«Multe a rischio, spegniamo l’autovelox» 

A Decimomannu continuano le polemiche sull’autovelox della Statale 130. Durante il consiglio comunale di venerdì la minoranza guidata da Leopoldo Trudu ha contestato duramente l’ultima variazione di bilancio, ponendo l’accento soprattutto sulla questione delle somme ottenute attraverso le infrazioni al Codice della strada: «Votiamo contro questa variazione - dichiara il capogruppo - non ci sembra corretto impiegare somme che potrebbero essere contestate e che poi, eventualmente, dovremmo rendere. Diversi Comuni in zona hanno scelto di disattivare i loro dispositivi proprio per evitare questo tipo di problemi».

Pronta la risposta dell’assessore al bilancio Cristian Vargiu: «Le cifre in oggetto sono già consolidate e non c’è motivo per non utilizzarle ma soprattutto questo autovelox è un salvavita: sappiamo tutti che dall’altro lato, dove non c’è, ci sono incidenti ogni settimana».

Le cifre

La variazione oggetto della contesa riguarda un introito di 90 mila euro di sanzioni per violazione del Codice della strada, dei quali 40 mila verranno utilizzati per acquisto di attrezzatura destinata alla protezione civile e 50 mila per la manutenzione strade interne, in particolare per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

Il giudice di pace

La polemica sull’autovelox è nata quando, nelle scorse settimane, il giudice di pace di Cagliari ha accettato il ricorso di un automobilista sanzionato nel settembre 2024: il modello K53800 Speed in utilizzo risulta approvato ma non omologato ai sensi dell’articolo 142 comma 6 del Codice della strada. A livello nazionale la giurisprudenza non è concorde e se alcuni ricorsi simili sono stati accolti altri invece sono stati respinti considerando validi entrambi i termini, come accade ad esempio nell’articolo 45 dello stesso Codice della strada. Nel caso decimese è bene tener presente che lo strumento è stato testato e autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto 549 del 2021, nel quale vengono citati espressamente entrambi gli articoli. A questo si aggiunge che proprio qualche giorno fa lo stesso Ministero ha pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale e l’autovelox decimese è regolarmente presente.

La sindaca

«L’impianto non verrà spento e le ragioni sono chiare e documentate - specifica la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu - esiste poi un tema di sicurezza stradale che non può essere ignorato. L’autovelox non è stato installato per generare introiti ma come deterrente in uno dei tratti più pericolosi del nostro territorio, un incrocio che nel tempo ha registrato diversi incidenti gravi e anche mortali. Ciò in attesa che gli interventi infrastrutturali previsti, come la sopraelevata, rendano finalmente superfluo l’utilizzo dello strumento di controllo della velocità».

RIPRODUZIONE RISERVATA