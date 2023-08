Multe, a Cagliari record di sanzionati 

A Cagliari gli automobilisti sono i più indisciplinati della Sardegna e anche i più multati. Il dato emerge dall'analisi che Facile.it in collaborazione con Assicurazione.it, ha realizzato esaminando i rendiconti dei proventi delle violazioni del codice della strada pubblicati nell'Isola dalle città capoluogo di provincia.

«Cagliari, con quasi 4,4 milioni di euro, è risultato essere il comune sardo che, nel 2022, ha incassato i maggiori proventi derivanti da sanzioni legate all'accertamento delle violazioni al codice della strada», si spiega nella statistica. «Seguono nella graduatoria regionale Sassari con un milione di euro e Oristano con 852mila euro». Chiudono la classifica Nuoro, con quasi 301mila euro, e Carbonia con poco meno di 120mila. Complessivamente in tutta la Sardegna nel 2022 sono state incassate multe per un ammontare di 6,7 milioni di euro.

Le statistiche

L'analisi mette poi a confronto le somme incassate dalle multe con il numero di auto e moto iscritte nei registri della motorizzazione. «In prima posizione rimane Cagliari dove, nel 2022, la spesa pro capite per multe legate alle violazioni del codice della strada è stata di 37 euro», si legge ancora nel report redatto da Facile.it.

Seguono nella graduatoria regionale i conducenti oristanesi, che in media per lo stesso anno hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a 34 euro, quelli sassaresi (11 euro per ogni automobilista indisciplinato) e quelli nuoresi (10 euro).

Chiude la classifica, ancora una volta, il comune di Carbonia, dove la multa pro capite è stata pari a soli 6 euro».

Effetto domino

Al danno tuttavia può aggiungersi anche un beffa altrettanto salata. Le contravvenzioni possono far lievitare anche il prezzo delle assicurazioni. «Non tutti sanno che violare il codice della strada, oltre ad essere estremamente pericoloso, può avere un impatto negativo anche sul premio Rc auto dell'assicurato», spiega Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it. «Alcune compagnie tengono conto non solo della classe di merito, ma anche del saldo punti della patente e del rispetto del codice della strada».

